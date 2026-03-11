1975 óta nem látott bravúrra készül a Ferencváros – sport a tévében

Továbbra is az iráni–amerikai háborús helyzet és a közel-keleti biztonsági helyzet határozza meg leginkább a piacok mozgását. Főként az olajár ingadozására reagálnak a befektetők, de szerdán több fontos makroadat is befolyásolhatja majd a hangulatot. A forint erősödéssel kezdett szerdán, miután a kedd esti, a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatos bejelentések után oldódni látszanak a globális olajellátással kapcsolatos félelmek.