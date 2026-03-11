1975 óta nem látott bravúrra készül a Ferencváros – sport a tévében

március 11., szerda:
M4 Sport
9.45: Téli paralimpia, Milánó-Cortina
15.30: Kosárlabda, világbajnoki selejtező, nők, Japán-Magyarország, Isztambul
18.00: Vízilabda, ob I, nők, Dunaújváros-UVSE
Duna World
15.30: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 4. szakasz
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, csoportkör, férfiak, Wisla Plock-Szeged
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Bodö/Glimt-Sporting
Sport 2
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Bayer Leverkusen-Arsenal
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Paris Saint-Germain - Chelsea
Eurosport 2
13.05: Országúti kerékpár, Tirreno Adriatico, 3. szakasz
15.45: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 4. szakasz
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Coventry-Preston North End
RTL +
21.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Real Madrid-Manchester City
március 12., csütörtök:
M4 Sport
9.00 és 12.30: Téli paralimpia, alpesisí, Milánó-Cortina
15.30: Kosárlabda, világbajnoki selejtező, nők, Magyarország-Kanada, Isztambul
18.15: Kézilabda, Magyar Kupa, nők, Ferencváros-Esztergom
21.00: Labdarúgás, Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, Ferencváros-Braga
Duna World
15.40: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 5. szakasz
Sport 1
1.00: Baseball, World Classics, csoportkör, Venezuela-Dominikai Köztársaság
18.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, csoportkör, Veszprém-Aalborg
20.45: Labdarúgás, Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, Nottingham Forest-Midtjylland
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Darts, Premier League, 6. forduló, Nottingham
Eurosport 1
13.10: Szabadstílusú sí, világkupa, férfi és női síkrossz, Montafon
15.00: Sílövészet, világkupa, férfi sprint, Otepaa
16.35: Sífutás, világkupa, férfi és női sprint, Drammen
Eurosport 2
13.05: Országúti kerékpár, Tirreno-Adriatico, 4. szakasz
15.45: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 5. szakasz
18.00: Golf, PGA Tour, The Players Championship, 1. nap, Ponte Vedra Beach
Match 4
19.00: Tenisz, ATP-tour, Indian Wells, negyeddöntő