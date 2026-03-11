ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda
Cadu (b), a Ferencváros gólszerzõje a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. november 6-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

1975 óta nem látott bravúrra készül a Ferencváros – sport a tévében

Infostart

Szerdán még a Bajnokok Ligája elit csapatai küzdenek a negyeddöntőbe jutásért, majd csütörtökön már a Ferencvárosért szoríthatunk, hogy 51 év után ismét a legjobb 8 közé jusson egy európai kupasorozatban. A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Szegedre és a Veszprémre is rangadó vár.

március 11., szerda:

M4 Sport

9.45: Téli paralimpia, Milánó-Cortina

15.30: Kosárlabda, világbajnoki selejtező, nők, Japán-Magyarország, Isztambul

18.00: Vízilabda, ob I, nők, Dunaújváros-UVSE

Duna World

15.30: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 4. szakasz

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, csoportkör, férfiak, Wisla Plock-Szeged

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Bodö/Glimt-Sporting

Sport 2

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Bayer Leverkusen-Arsenal

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Paris Saint-Germain - Chelsea

Eurosport 2

13.05: Országúti kerékpár, Tirreno Adriatico, 3. szakasz

15.45: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 4. szakasz

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Coventry-Preston North End

RTL +

21.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Real Madrid-Manchester City

március 12., csütörtök:

M4 Sport

9.00 és 12.30: Téli paralimpia, alpesisí, Milánó-Cortina

15.30: Kosárlabda, világbajnoki selejtező, nők, Magyarország-Kanada, Isztambul

18.15: Kézilabda, Magyar Kupa, nők, Ferencváros-Esztergom

21.00: Labdarúgás, Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, Ferencváros-Braga

Duna World

15.40: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 5. szakasz

Sport 1

1.00: Baseball, World Classics, csoportkör, Venezuela-Dominikai Köztársaság

18.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, csoportkör, Veszprém-Aalborg

20.45: Labdarúgás, Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, Nottingham Forest-Midtjylland

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Darts, Premier League, 6. forduló, Nottingham

Eurosport 1

13.10: Szabadstílusú sí, világkupa, férfi és női síkrossz, Montafon

15.00: Sílövészet, világkupa, férfi sprint, Otepaa

16.35: Sífutás, világkupa, férfi és női sprint, Drammen

Eurosport 2

13.05: Országúti kerékpár, Tirreno-Adriatico, 4. szakasz

15.45: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 5. szakasz

18.00: Golf, PGA Tour, The Players Championship, 1. nap, Ponte Vedra Beach

Match 4

19.00: Tenisz, ATP-tour, Indian Wells, negyeddöntő

szeged

real madrid

ferencváros

veszprém

arsenal

paris saint-germain

Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

A perzsa állam ellen indított háborúra válaszul, Irán gyakorlatilag ellehetetlenítette Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok olajkivitelét.
 

„Ne merjetek tüntetni a kormány ellen” – figyelmeztette az irániakat az ország rendőrfőnöke

Újabb csapás érte az iráni hadiflottát

Az Öböl-háború súlyosan veszélyeztetheti az európai gázellátást is

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
