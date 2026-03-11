Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

Az ügy hátterében Magyarország és Szlovákia Ukrajnára gyakorolt energetikai nyomása, valamint az EU Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hitelének blokkolása áll – írja a Delo.ua híre alapján a Portfolio.

Fico a megbeszélésen azokat a műholdfelvételeket mutatta be, amelyeket korábban a magyar kormány is használt, és amelyek a szlovák miniszterelnök szerint is azt bizonyítják, hogy a Barátság vezeték ukrajnai szakasza érintetlen, és a tranzit leállítása Volodimir Zelenszkij egyoldalú döntése volt.

Az ukrán elnök és a helyi hatóságok viszont azt állítják, hogy a vezeték föld alatti szakasza, valamint az olajnyomás fenntartásához szükséges berendezések és egy olajtartály is sérült, ami miatt nem indulhat újra a tranzit a csövön.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a műszaki állapottal kapcsolatos állításokat nem kommentálta, de abban egyetértett, hogy minél előbb helyre kell állítani az olajáramlást a vezetéken.

Az EU emellett technikai és pénzügyi segítséget is felajánlott a javítási munkálatokhoz.

Az ukrán elnök elismerte: mivel a vezeték helyreállítása nélkül az EU blokkolja a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt, a Barátság vezeték másfél hónapon belül javítható a berendezések súlyos sérülései miatt.

Fico korábban bejelentette, hogy Szlovákia csatlakozik a hitel blokkolásához, és leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramszállítást.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök támogatta ezt a lépést. Sőt, kijelentette, hogy erővel kényszeríti Ukrajnát az olajszállítás újraindítására.

Az ukrán külügyminisztérium energetikai zsarolásnak minősítette Budapest és Pozsony ultimátumait. Kijev arra szólított fel, hogy az ilyen követeléseket a Kremlhez, és ne hozzájuk intézzék.

Az Európai Bizottság hivatalosan megerősítette, hogy vizsgálja a Barátság vezeték javításához nyújtható pénzügyi támogatás lehetőségeit. Eközben Magyarország megkezdte egy alternatív útvonal, az Adria-vezeték tesztelését, amely a Barátság kiváltására szolgálhatna.