ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.15
usd:
332.67
bux:
122686.46
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozóján 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

Infostart

Ukrán lapértesülés szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel folytatott tárgyalása után bejelentette, hogy megállapodtak a Barátság kőolajvezeték ukrajnai tranzitjának újraindításáról.

Az ügy hátterében Magyarország és Szlovákia Ukrajnára gyakorolt energetikai nyomása, valamint az EU Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hitelének blokkolása áll – írja a Delo.ua híre alapján a Portfolio.

Fico a megbeszélésen azokat a műholdfelvételeket mutatta be, amelyeket korábban a magyar kormány is használt, és amelyek a szlovák miniszterelnök szerint is azt bizonyítják, hogy a Barátság vezeték ukrajnai szakasza érintetlen, és a tranzit leállítása Volodimir Zelenszkij egyoldalú döntése volt.

Az ukrán elnök és a helyi hatóságok viszont azt állítják, hogy a vezeték föld alatti szakasza, valamint az olajnyomás fenntartásához szükséges berendezések és egy olajtartály is sérült, ami miatt nem indulhat újra a tranzit a csövön.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a műszaki állapottal kapcsolatos állításokat nem kommentálta, de abban egyetértett, hogy minél előbb helyre kell állítani az olajáramlást a vezetéken.

Az EU emellett technikai és pénzügyi segítséget is felajánlott a javítási munkálatokhoz.

Az ukrán elnök elismerte: mivel a vezeték helyreállítása nélkül az EU blokkolja a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt, a Barátság vezeték másfél hónapon belül javítható a berendezések súlyos sérülései miatt.

Fico korábban bejelentette, hogy Szlovákia csatlakozik a hitel blokkolásához, és leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramszállítást.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök támogatta ezt a lépést. Sőt, kijelentette, hogy erővel kényszeríti Ukrajnát az olajszállítás újraindítására.

Az ukrán külügyminisztérium energetikai zsarolásnak minősítette Budapest és Pozsony ultimátumait. Kijev arra szólított fel, hogy az ilyen követeléseket a Kremlhez, és ne hozzájuk intézzék.

Az Európai Bizottság hivatalosan megerősítette, hogy vizsgálja a Barátság vezeték javításához nyújtható pénzügyi támogatás lehetőségeit. Eközben Magyarország megkezdte egy alternatív útvonal, az Adria-vezeték tesztelését, amely a Barátság kiváltására szolgálhatna.

Kezdőlap    Külföld    Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

robert fico

ursula von der leyen

megállapodás

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Senkinek nem érdeke” – Elemző: nem lesz hosszú a válság Irán miatt

„Senkinek nem érdeke” – Elemző: nem lesz hosszú a válság Irán miatt

Az iráni háborúnak és a közel-keleti válságnak szerteágazó hatása van a világgazdaságra, ezért nem várható a konfliktus elhúzódása – mondta az InfoRádió által megkérdezett szakértő.
 

Az iráni háború megdrágítja a Távol-Keletről érkező áruforgalmat is – Lóga Máté az Arénában

Az új iráni legfelsőbb vezető köszöni szépen, él és virul

Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

„Ne merjetek tüntetni a kormány ellen” – figyelmeztette az irániakat az ország rendőrfőnöke

Irán fenyeget, bankok és pénzintézetek megtámadását is tervezi

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egészen szürreális fejlemény derült ki az Epstein-ügyről: egy hacker feljelentette volna a nyomozókat is pedofília miatt

Egészen szürreális fejlemény derült ki az Epstein-ügyről: egy hacker feljelentette volna a nyomozókat is pedofília miatt

Egy külföldi hacker három évvel ezelőtt betört az FBI New York-i irodájának szerverére. A támadó hozzáfért a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein elleni nyomozás anyagaihoz. Valószínűleg nem is tudta, hogy mit talált a feltört gépeken, mert megfenyegette az FBI nyomozóját, hogy feljelenti a pedofiltartalmak miatt – derül ki a Reuters által feldolgozott igazságügyi minisztériumi dokumentumokból és egy, az ügyet jól ismerő forrás beszámolójából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bajban lehet a négyszeres olimpiai bajnok legenda: százmillió forintos kifizetés miatt magyarázkodik

Nagy bajban lehet a négyszeres olimpiai bajnok legenda: százmillió forintos kifizetés miatt magyarázkodik

Michael Johnsont, a négyszeres olimpiai bajnok sprinterlegendát azzal vádolják, hogy 500 ezer dollárt (mintegy 190 millió forintot) fizetett ki saját magának a becsődölt sportvállalkozásából.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Cargo ship on fire in Strait of Hormuz after three vessels hit by 'unknown projectiles'

Cargo ship on fire in Strait of Hormuz after three vessels hit by 'unknown projectiles'

The reports of attacks on commercial ships came after the US said it "eliminated" 16 Iranian mine-layers in the area. Elsewhere, two drones were downed near Dubai airport.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 11:44
Megtalálta az EU a kibúvót, a magyar blokkolás ellenére is megkapja Ukrajna a hitelt
2026. március 11. 11:26
Harvey Weinstein a börtönből: haldoklom
×
×