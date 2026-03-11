ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda
Man fueling car with bio diesel pump in garage.
Nyitókép: Peter Dazeley/Getty Images

45 forinttal drágul a dízel

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A védett ár marad – de a nagykereskedőknek a benzin ára 6, a dízelé 45 forinttal nő literenként.

2026. március 10-én védett ár került bevezetésre a benzin és a gázolaj esetében Magyarországon.

A védett ár

  • a 95-ös benzin esetében 595 Ft/liter,
  • a gázolaj esetében 615 Ft/liter.

Ennél a kutak nem értékesíthetik drágábban a terméket a magyar rendszámmal, forgalmival rendelkező tankolók részére.

Vannak kivételek a részletszabályozásban, illetve a hétfői Közlöny részletei még néhány pontban értelmezés alatt állnak.

A Mol a holtankoljak.hu szerint nagykereskedelmi árváltozást tedd közzé 2026.03.11-ei érvényességgel az alábbiak szerint:

A 95-ös benzin ára bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal került többe. Ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen.

45 forinttal drágul a dízel

üzemanyag

dízel

tankolás

benzinkutak

×