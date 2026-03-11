45 forinttal drágul a dízel

2026. március 10-én védett ár került bevezetésre a benzin és a gázolaj esetében Magyarországon.
A védett ár
- a 95-ös benzin esetében 595 Ft/liter,
- a gázolaj esetében 615 Ft/liter.
Ennél a kutak nem értékesíthetik drágábban a terméket a magyar rendszámmal, forgalmival rendelkező tankolók részére.
Vannak kivételek a részletszabályozásban, illetve a hétfői Közlöny részletei még néhány pontban értelmezés alatt állnak.
A Mol a holtankoljak.hu szerint nagykereskedelmi árváltozást tedd közzé 2026.03.11-ei érvényességgel az alábbiak szerint:
A 95-ös benzin ára bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal került többe. Ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen.