45 forinttal drágul a dízel

2026. március 10-én védett ár került bevezetésre a benzin és a gázolaj esetében Magyarországon.

A védett ár

a 95-ös benzin esetében 595 Ft/liter,

a gázolaj esetében 615 Ft/liter.

Ennél a kutak nem értékesíthetik drágábban a terméket a magyar rendszámmal, forgalmival rendelkező tankolók részére.

Vannak kivételek a részletszabályozásban, illetve a hétfői Közlöny részletei még néhány pontban értelmezés alatt állnak.

A Mol a holtankoljak.hu szerint nagykereskedelmi árváltozást tedd közzé 2026.03.11-ei érvényességgel az alábbiak szerint:

A 95-ös benzin ára bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal került többe. Ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen.