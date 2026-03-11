ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda Szilárd
ISTANBUL, TURKEY - MARCH 10: Victor Osimhen of Galatasaray A.S. and Dominik Szoboszlai of Liverpool react during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Galatasaray SK and Liverpool FC at Ali Sami Yen Spor Kompleksi on March 10, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Ahmad Mora

Őszinte Szoboszlai és reménykedő Sallai nyilatkozott az isztambuli párharc után

Infostart / MTI

1-0-ás előnnyel várja a Galatasaray a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének liverpooli visszavágóját. A lefújás után a csalódott Szoboszlai Dominik és a reménykedő Sallai Roland is értékelte a „magyaros” párharcot.

A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Galatasaray egygólos előnyt szerzett a Liverpool ellen Isztambulban. A vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos már a kezdő sípszónál a pályán volt. Kerkez a 60. percig játszott, és egy sárga lapot is begyűjtött, amiért fellökte és megrúgta Baris Alper Yilmazt. A törököknél Sallai Roland a 2. félidőben szállt be.

A lefújás után Szoboszlai Dominik elismerte, hogy csapata nagyon gyengén futballozott Törökországban.

„Adtunk nekik egy kis lökést” – értékelt a mérkőzés után Szoboszlai Dominik a TNT Sportsnak. Nagyon jó mérkőzést játszottak, mi viszont nagyon gyengén teljesítettünk. Gratulálok nekik, de ez még csak a párharc első része volt.”

A magyar játékos szerint a liverpooli visszavágón mindenképpen javítani kell csapatának:

„Szerintem mindenki tudja, hogy egyet előre kell lépnünk. Meg kell mutatnunk a karakterünket, és szükségünk lesz az Anfield teljes támogatására.”

A középpályás a csapat előtt álló további feladatokról is beszélt a villáminterjúban: „Még hosszú út áll előttünk. A Manchester Cityvel idegenben játszunk az FA-kupában, az sem lesz könnyű mérkőzés. Most meg kell várnunk a visszavágót az Anfieldben, remélhetőleg jó eredményt tudunk majd elérni.”

A győztes Galatasaray magyar játékosa Sallai Roland az M4 Sportnak értékelt a lefújás után:

„Volt egy kisebb sérülésem, de már százszázalékos vagyok, úgyhogy a következő mérkőzésen remélhetőleg több játékpercet kapok" – mondta a 64-szeres válogatott szélső, aki a találkozó 77. percében léphetett pályára csereként. Sallai Roland hatalmas teljesítménynek tartja, hogy csapata az alapszakasz után a nyolcaddöntőben is legyőzte a Liverpoolt.

„Remélem én leszek a három magyar közül, aki továbbjut a párharcból" – fogalmazott.

A párharc visszavágóját jövő héten szerdán, este 21:00 órától Liverpool-ban rendezik.

×