Tanul a következő generáció: Kim Dzsong Un a lányával tekintett meg egy rakétakilövést

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és tinédzser lánya, Kim Dzsue egy hadihajóról kilőtt stratégiai cirkálórakéták tesztjét tekintette meg – írja az AP hírügynökség híradása nyomán a hvg.hu.

A Koreai Központi Hírügynökség által küldött képeken apa és lánya egy konferenciateremben látható, amint egy olyan képernyőt néznek, amelyen a Csó Hjon nevű, egyéves haditengerészeti rombolóról lőttek ki rakétákat. A vezető a kilövéseket követően hangsúlyozta: szükséges az „erős és megbízható nukleáris háborús elrettentés” fenntartása.

A beszámoló ugyan nem említi külön Kim Dszuét, aki nagyjából 13 éves lehet (a pontos életkorát nem tudni), és 2022 vége óta számos fontos eseményen, többek között katonai parádékon és fegyverbemutatókon jelent meg apja oldalán. Sajtóinformációk szerint azonban a lány közel áll ahhoz, hogy hogy Kim Dzsong Un örököseként jelölje meg.