ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.37
usd:
334.71
bux:
122583.12
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

BL-élőben: pályán a legutóbbi öt idény győztesei

Infostart

Három mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligájában este 9-től. Egymás ellen játszanak a legutóbbi öt idény bajnokai: Real Madrid–Manchester City, PSG–Chelsea. A harmadik párban a Bodö/Glimt és a Sporting CP játszik.

REAL MADRID–MANCHESTER CITY: A két összeállítás: Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Mendy - Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Pitarch - Brahim Diaz, Vinicius Junior. Manchester City: Donnarumma - Huszanov, Ruben Dias, Guehi, O'Reilly - Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Semenyo, Doku - Haaland. A Madrid lényegesen tartalékosabb.ű

PSG–CHELSEA: Kvarachelija nélkül kezd a címvédő: Szafonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves - D. Doué, Dembelé, B. Barcola. A Chelsea-ben Jörgensen a kapus, a mezőnyjátékosok: Gusto, W. Fofana, T. Chalobah, Cucurella - James, M. Caicedo, Palmer, E. Fernandez, Pedro Neto - Joao Pedro.

BODÖ/GLIMT–SPORTING CP: A norvégoknál túlsúlyban a hazai játékosok: Haikin - Sjövold, Björtuft, Gundersen, Björkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Högh, Hauge. A Sporting: Rui Silva - Vagiannidisz, O. Diomande, Goncalo Inacio, Fresneda - Hjulmand, Joao Simoes, Geny Catamo, Trincao, Luis Guilherme - Luis Suarez.

PSG–CHELSEA 1–0: Joao Neves lefejelt labdáját Bradley Barcola 12 méterről a jobb felső sarokba vágta.

PSG–CHELSEA 1–0: Egy-egy helyzet mindkét oldalon, Barcola és Pedro Neto veszélyeztette az ellenfél kapuját. Bátrabban játszik a Chelsea.

REAL MADRID–MANCHESTER CITY 1–0: Thibaut Courtois kirúgása átszállt Nico O'Reilly feje fölött, Federico Valverde el tudott szaladni a labdával, még Donnarummát is ki tudta kerülni, aztán az üres kapuba lőtt.

PSG–CHELSEA 1–1: Nuno Mendes előre kalandozott, Malo Gusto egyedül maradt, s 12 méterről kiegyenlített.

REAL MADRID–MANCHESTER CITY 2–0: A csapatkapitány, Federico Valverde újra. A balösszekötő helyéről lőtt a kapuba, alighanem Gianluigi Donnarumma ennél is hibázott.

Kezdőlap    Sport    BL-élőben: pályán a legutóbbi öt idény győztesei

chelsea

bajnokok ligája

manchester city

real madrid

psg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

A közel-keleti konfliktus kitörésekor óvatosabban foglaltak előre utazást a magyarok, de a bizalmuk helyreállt – mondta az InfoRádiónba a Repjegy.hu online üzletágának vezetője. Holczinger Zoltán szerint a kikapcsolódni vágyók az iráni háború gyors lezárását remélik.
Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Az Európai Parlament is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Az ukránok szerint „nincs hivatalos státusuk” a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyaroknak, nincsenek egyeztetett tárgyalásaik

Már Ukrajnában van a magyar vizsgálóbizottság

Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Szerdán legalább három civil hajót ért támadás a Hormuzi-szoros közelében, Irán ebből egy támadást ismert el. Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter kijelentette, az iráni háború időkorlát nélkül folytatódik. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. játékhéten, 2026-ban

A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. játékhéten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 11. játékhetének nyerőszámait, a tét 245 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US 'not finished yet' in Iran as Israel launches new strikes at Lebanon

Trump says US 'not finished yet' in Iran as Israel launches new strikes at Lebanon

The Israeli military says it's responding to strikes from Iran-backed Hezbollah, and warns residents in Beirut's southern suburbs to evacuate.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 20:51
Messit is belekeverték a Barcelona elnökválasztási kampányába – vasárnap eldől minden!
2026. március 11. 18:45
Már nem százszázalékos az Arsenal a BL-ben
×
×