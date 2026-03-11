BL-élőben: pályán a legutóbbi öt idény győztesei

REAL MADRID–MANCHESTER CITY: A két összeállítás: Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Mendy - Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Pitarch - Brahim Diaz, Vinicius Junior. Manchester City: Donnarumma - Huszanov, Ruben Dias, Guehi, O'Reilly - Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Semenyo, Doku - Haaland. A Madrid lényegesen tartalékosabb.ű
PSG–CHELSEA: Kvarachelija nélkül kezd a címvédő: Szafonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves - D. Doué, Dembelé, B. Barcola. A Chelsea-ben Jörgensen a kapus, a mezőnyjátékosok: Gusto, W. Fofana, T. Chalobah, Cucurella - James, M. Caicedo, Palmer, E. Fernandez, Pedro Neto - Joao Pedro.
BODÖ/GLIMT–SPORTING CP: A norvégoknál túlsúlyban a hazai játékosok: Haikin - Sjövold, Björtuft, Gundersen, Björkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Högh, Hauge. A Sporting: Rui Silva - Vagiannidisz, O. Diomande, Goncalo Inacio, Fresneda - Hjulmand, Joao Simoes, Geny Catamo, Trincao, Luis Guilherme - Luis Suarez.
PSG–CHELSEA 1–0: Joao Neves lefejelt labdáját Bradley Barcola 12 méterről a jobb felső sarokba vágta.
PSG–CHELSEA 1–0: Egy-egy helyzet mindkét oldalon, Barcola és Pedro Neto veszélyeztette az ellenfél kapuját. Bátrabban játszik a Chelsea.
REAL MADRID–MANCHESTER CITY 1–0: Thibaut Courtois kirúgása átszállt Nico O'Reilly feje fölött, Federico Valverde el tudott szaladni a labdával, még Donnarummát is ki tudta kerülni, aztán az üres kapuba lőtt.
PSG–CHELSEA 1–1: Nuno Mendes előre kalandozott, Malo Gusto egyedül maradt, s 12 méterről kiegyenlített.
REAL MADRID–MANCHESTER CITY 2–0: A csapatkapitány, Federico Valverde újra. A balösszekötő helyéről lőtt a kapuba, alighanem Gianluigi Donnarumma ennél is hibázott.