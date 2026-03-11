OTP: csökkenhet a lakáspiac túlárazottsága

Lassulhat az áremelkedés, bővülhet a kínálat és csökkenhet az ingatlanpiac túlárazottsága – hangzott el az OTP Csoport éves ingatlanpiaci sajtótájékoztatóján.

Mint közleményükben olvasható, a szakértők szerint jelenleg leginkább saját célra, családi házat keresnek a vevők, de az új ingatlanfejlesztések is hatással lesznek a 2026-os ingatlanpiacra.

A 2025-ös év a lakáspiacon a várakozásokat is meghaladóan mozgalmas volt, a kereslet több hullámban is erősödött. Ehhez hozzájárult

az állampapírok jelentős kamatfizetése,

az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások átmeneti felhasználhatósága,

az állami támogatások bővülése és

a szeptembertől bevezetett Otthon Start Program is.

A lakáspiac túlárazottsága tavaly év végére csúcsközeli szintre emelkedett

– hangzott el a sajtótájékoztatón.

Kasziba Erika, az OTP Bank lakáshitelek üzletfejlesztéséért felelős szakmai vezetője elmondta, hogy az Otthon Start kölcsön bevezetése nagyon sok fiatal ügyfelet is megmozgatott, a hitelfelvevők több mint 53 százaléka 35 év alatti fiatal volt. A közleményben hozzáteszik, hogy az Otthon Start Program keretében a bank 2025 végéig 295 milliárd forintnyi hiteligényt fogadott be, mintegy 43 százalékos piaci részesedés mellett.

Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője kiemelte, hogy idén januárban mérsékeltebb érdeklődés volt tapasztalható, februárban viszont már egyértelmű élénkülés látszott. Az első 2026-os adatok szerint stabil kínálat, és lassuló áremelkedési dinamika mellett a kereslet fokozatos erősödése látható. Ebben szerepet játszik, hogy a korábban kiváró vásárlók közül egyre többen igyekeznek kihasználni az Otthon Start program lehetőségeit.

Hozzátette, hogy jelenleg a családi házak iránt érdeklődnek a legtöbben (67 százalék), ezt követik a téglalakások (24 százalék), majd pedig a panellakások (10 százalék). A főként saját célra vásárlók most valamivel nagyobb arányban keresik a jó állapotú, felújított, illetve újszerű lakásokat, mint az Otthon Start program megjelenése előtt.

Ez a tavalyi évkezdéshez képest jelentős változást jelent, akkor még a befektetők számítottak a piac meghatározó szereplőinek. Jelenleg a befektetési célú lakásvásárlás megtérülése alacsonyabb, miközben az Otthon Start program hatására az albérletek iránti kereslet mérséklődik, a bérleti kínálat pedig növekszik.

Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője, Valkó Dávid elmondta, hogy a nemzetközi geopolitikai helyzet továbbra is kockázatokat hordoz, illetve a választási évek elején egyébként is gyakori a piaci bizonytalanság.

A magyar lakáspiac túlárazottsága tavaly meghaladhatta a 25 százalékot, azonban a lassuló áremelkedés és a bővülő kínálat mellett ez 2026-ban fokozatosan csökkenhet.

A fejlesztői aktivitás növekedését jelzi, hogy míg 2024-ben összesen 29, ötvenlakásosnál nagyobb projekt értékesítését kezdték meg újonnan a fővárosban, amelyből 21 volt 100 lakásosnál nagyobb, addig tavaly már 55 nagy beruházás került piacra, amelyek közül 39 éri el a 100 lakásos méretet – olvasható a közleményben.

Az OTP Ingatlanpont adatai szerint

2026 január-februárban az eladott ingatlanok átlagára országosan 7 százalékkal alacsonyabb az előző év decemberi értékéhez képest.

Budapesten az átlagár ugyanakkor 66,2 millió forint volt. A lakások négyzetméteráraiban a budapesti régióban stagnálás figyelhető meg, a keleti és nyugati régiókban enyhe árcsökkenés történt. A családi házak esetében pedig minden régióban négyzetméterár-növekedés tapasztalható a délkeleti régió kivételével, ahol csökkennek a négyzetméterárak.

Pélyi András, az OTP Ingatlanpont ügyvezetője hozzátette, a nagyvárosokban továbbra is korlátozott az alkulehetőség, illetve az új ingatlanfejlesztéseknél még mindig túlárazottság tapasztalható, az alacsony kínálat miatt. Számos új beruházás inkább magasabb ársávban kerül a piacra, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a projektek nem teljesen kompatibilisek az Otthon Start programmal.