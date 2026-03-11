Tíz pisztollyal és kismillió lőszerrel a tatyójában üldögélt a buszon

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy külföldi állampolgárral szemben, aki még fiatalkorúként, közel tucatnyi fegyvert akart az országba becsempészni a szerb-magyar határon, tavaly márciusban.

A vádirat szerint a vádlott egy külföldi busztársaság menetrendszerinti járatának utasaként lépett be Magyarországra, a röszkei határátkelőhelyen. Az elkövető a pénzügyőrök bejelentendő vámáruval kapcsolatos kérdésére semmit nem jelentett be. Csomagjának átvizsgálásakor azonban

a pénzügyőrök a bőröndjében egy rejtett rekeszre lettek figyelmesek.

Ebből tíz maroklőfegyver valamint több száz, azokhoz tartozó lőszer került elő, melyek behozatalára a vádlott engedéllyel nem rendelkezett.

A Szegedi Járási Ügyészség az elkövetőt lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja. A terhelt bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.

A lefoglalt fegyverekről a képeket a nyomozó hatóság készítette.