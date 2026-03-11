ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda
Három nagy olajtartály egymás mellett.
Nyitókép: Unsplash

Vészcsengő és döntés az olajpiacon: soha ekkora tartalékot nem szabadítottak még fel

Infostart

Több száz millió hordónyi kőolajat bocsátanak fokozatosan a piacra a tagállamok: soha ekkora volumenű tartalék-felszabadításról nem döntött még a Nemzetközi Energiaügynökség:

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán 400 millió hordó kőolaj felszabadításáról döntött az iráni háború okozta ellátási zavarok kezelésére – írja a CNBC híradása nyomán a Portfolio, hozzátéve, hogy ez a szervezet eddigi legnagyobb volimenű ilyen intézkedése.

A stratégiai tartalékokat a 32 tagország egyedi körülményeihez igazított ütemezésben bocsátják a piac rendelkezésére. Az IEA ügyvezető igazgatója, Fatih Birol példátlannak nevezte a jelenlegi olajpiaci kihívásokat, majd hozzátette, egy a helyzet súlyához mérhető, szintén példátlan döntés született.

Az energiaügynökség vezetője azt azonban nyilatkozatában nem említette, hogy milyen ütemben szabadítják majd fel az óriási mennyiséget, csak annyit mondott, hogy „további részletekkel szolgál majd arról, hogy ez a kollektív intézkedés hogyan fog megvalósulni a megfelelő időben”.

Legutóbb, 2022-ben az orosz–ukrán háború kitörésekor 182 millió hordót használtak el fél év alatt, amely a történelem addigi legnagyobbja volt. Ha a 400 milliós készletet hasonló módon, 6 hónap alatt szabadítanák fel, akkor napi kb. 2 millió hordó olajtöbblet jelenne meg a piacon

– tette hozzá a lap.

Az IEA tagállamai jelenleg több mint 1,2 milliárd hordónyi állami stratégiai kőolajtartalékkal rendelkeznek, amit további 600 millió hordónyi kötelező ipari tartalék egészít ki.

Japán azonban nem várja meg az IEA közös döntését. Takaicsi Szanae miniszterelnök bejelentette, hogy országa már a jövő héttől, tehát március 16-tól megkezdi a nemzeti stratégiai tartalékok piacra dobását, napi 80 millió hordót.

