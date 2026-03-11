Automata benzinkutak jóárasítása – közel a megoldás

Erről az EM energetikáért felelős államtitkára számolt be Facebook-bejegyzésében. Steiner Attila azt írta, hogy a minisztérium a nemzetgazdasági tárcával együttműködve keresi a megoldási lehetőségeket.

Mint arról az Infostart is beszámolt, kedden üzemanyagárstopot hirdetett a kormány, majd később egy újabb kormányrendeletet közöltek a Magyar Közlönyben, amiből kiderült, hogy nem minden benzinkútra vonatkozik a rendelet. Eszerint a csak automata kútból álló üzemanyagtöltő állomásokon nem lehet kedvezményes áron tankolni.

Ezért indítványozták az üzemanyag-forgalmazók, hogy a rendeletet terjesszék ki az önkiszolgáló kutakra is.

Az üzemanyag-ársapka bevezetésétől a kormány azt várja, hogy a jövedékiadó-csökkentésével és a stratégiai készletek felszabadításával együtt stabilizálja a hazai üzemanyagpiacot, és biztosítsa, hogy a magyar autósok az országban olcsóbban, megfizethető áron tankolhassanak. A rendelet értelmében a benzin literenként legfeljebb 595, a dízel pedig 615 forint lehet és ez már szerdától hatályos is.

Ugyanakkor az Index arra is felhívja a figyelmet, hogy védett árak nem vonatkoznak a külföldi rendszámmal rendelkező járművekre, illetve kannába sem lehet védett áron tankolni. Előbbi alól kivételt képez, ha a külföldi gépjármű államában is védett árat vezetnek be.

Ezért a rendelet kötelezi a benzinkutak üzemeltetőjét, hogy ellenőrizze a töltött gépjármű rendszámát, valamint a visszaélések elkerülése érdekében

hasonlítsa össze a gépjármű gyártmányát, típusát, színét a forgalmi engedélyben szereplő adatokkal.

Védett áron való töltés esetén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult és egyben köteles a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére és számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal visszakereshető módon való tárolására.

A portál viszont megjegyzi: ez annyiban lehet problematikus, hogy 2023 óta az autósoknak nem kötelező maguknál tartani a forgalmi engedélyt és a jogosítványt sem.