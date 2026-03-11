ARÉNA - PODCASTOK
International Space Station Orbiting Earth. 3D Illustration.
Nyitókép: 3DSculptor/Getty Images

Elindult a verseny az új Nemzetközi Űrállomás megépítéséért

Infostart

A Nemzetközi Űrállomás már 26 éve szolgál az űrhajósok otthonaként alacsony Föld körüli pályán, de az öregedő űreszköz élettartama a végéhez közeledik.

Az amerikai szenátus halasztaná a Nemzetközi Űrállomás megsemmisítését (deorbitálását) eddigi, 2030-as terveit – írja a HVG.hu. A szenátus a napokban előterjesztette a NASA felhatalmazási törvényének módosított változatát, mely 2030-ról 2032-re tolja ki az ISS élettartamát. A hosszabbítás célja, hogy folyamatos legyen az emberi jelenlét az alacsony Föld körüli pályán, és el akarják kerülni, hogy Kína vezető szerepet szerezzen, míg kereskedelmi űrállomások el nem készülnek.

A NASA még nem indította meg az iparág vezető szereplői közötti verseny utolsó fordulójá, aminek célja, hogy elkészüljön egy kereskedelmi űrállomás. Egyelőre még nincs egyértelmű alternatíva, emiatt pedig az amerikai törvényhozók aggódnak, hogy a magánvállalatok át tudják-e venni a stafétát az ISS-től 2030-ra.

Már készülnek az új űrállomás tervei

2021-ben az űrügynökség létrehozta a kereskedelmi alacsony Föld körüli célállomások programját (Commercial Low Earth Orbit Destinations), hogy kifejlesszék az ISS utódját. Ahelyett, hogy saját űrállomást építene, a NASA ügyfélként kíván fellépni, segítve kereskedelmi partnereit egy olyan űrállomás megépítésében és üzemeltetésében, amelyet az űrhajósai használhatnak.

Az Axiom Space, a Blue Origin és a Voyager, már véglegesítik orbitális űrállomás-terveiket. A cégek jelenleg a NASA végleges ajánlattételi felhívására várnak, amely meghatározna bizonyos követelményeket, például az űrállomáson szükséges tudományos berendezések típusát és az űrhajósok fedélzeten tartózkodásának időtartamát.

