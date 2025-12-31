ARÉNA - PODCASTOK
Városi éjszakban száguldozó autó.
Nyitókép: Getty Images/gremlin

Új magyar szabadalom: biztonságos lesz a driftelés

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A most szabadalmaztatott megoldás az autó önműködő kormányzására is képes – mondta el Szalay Zsolt, a BME Gépjárműtechnológia Tanszékének vezetője az InfoRádióban.

A BME Gépjárműtechnológia Tanszékének Járműdinamika- és irányítás Kutatócsoportja nemrégiben megkapott egy olyan szabadalmat, ami arra vonatkozik, miként lehet autonóm járműirányítással baleseteket elkerülni – erről beszélt Szalay Zsolt tanszékvezető az InfoRádióban.

A súlyos és halálos közlekedési balesetek 20-30 százaléka arra vezethető vissza, hogy a jármű feletti irányítást a vezető elveszíti, a jármű megcsúszik és irányíthatatlanná válik – magyarázta a tanszékvezető. Mint ismertette, a mai modern rendszerek a tapadási határon belülre próbálják visszahozni az irányíthatatlanná vált autót, automatikus beavatkozással. A kutatócsoport szabadalma, amely a rendszerek új generációját jelentheti, mindeközben arra képes, hogy a tapadási határon túl, a csúszás közben is irányítani tudja a járművet. Kutatásuk egyelőre az önvezető járművek biztonságos közlekedését szolgálja.

Olyan manővereket is végre tudnak így hajtani, amiket a hagyományos rendszerekkel nem

– mondta el Szalay Zsolt. Kiemelte, akár driftelve is lehet irányítani a járműveket ezzel a megoldással, olyan manőverek válnak lehetségessé olyan útpályákon, amelyek eddig nem voltak végrehajthatóak.

Elmondta, az utóbbi időben felértékelődött a szabadalmak bejegyzésének szerepe, nagyon sok munka előzi meg, hogy be lehessen egyet jegyeztetni. Kutatócsoportjuk évente 3-5 szabadalmat benyújt, de ritka, hogy megítélnek egy európai uniós szabadalmat, 4-5 évbe is beletelhet. Így rendkívül örülnek, hogy ennek a megoldásnak idén megkapták az európai uniós szabadalmi jogát. Ahhoz, hogy a gyakorlatban használni lehessen ezt az autózásban, még néhány alapfeltételt meg kell változtatni. Ez a megoldás ugyanis nemcsak a kerekek hajtásával/fékezésével hat, hanem a jármű kormányzását is végrehajtja.

A jelenlegi járművek többsége még nem alkalmas arra, hogy a járművezető beavatkozása nélkül elfordítsa a kormányt és kormányozza magát

– emelte ki a tanszékvezető.

Hozzátette, a jövőben ugyanakkor az is lehetséges lesz, hogy a jármű kerekét az algoritmus balra fordítja, miközben a kormánykerék jobbra áll, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a jármű végül jobbra forduljon. A járművezetőnek annyi lesz a dolga, hogy amennyiben jobbra szeretne haladni, jobbra fordítsa a kormányt, a rendszer pedig elvégzi a munkát a háttérben.

