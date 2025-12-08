Karácsonyi dalok, amelyek életveszélyesek az autóvezetők számára

A Dél-Kínai Műszaki Egyetem (SCUT) kutatásai szerint a 120 BPM (percenkénti ütemszám) feletti tempójú zene hallgatása befolyásolja a járművezetői teljesítményt - írja az autoszektor.hu.

A gyors zenét hallgató emberek gyakrabban követtek el hibákat, nagyobb valószínűséggel lépték túl a sebességhatárokat, és gyakrabban váltottak hirtelen sávot.

A lassabb, nyugodtabb zenét hallgatók óvatosabbak és kiszámíthatóbbak voltak, egyenletesebb sebességet tartottak.

A zene tempóján keresztül közvetlenül hat a sofőr szívverésére,

szellemi megterhelésére és stressz-szintjére, mivel a vezető önkéntelenül igazodni kezd a zene ritmusához.

Az Insuranceopedia a kutatási eredmények alapján megvizsgálta a karácsonyi slágerek tempóját, és megállapította, hogy több népszerű ünnepi dal is a baleseti szempontból veszélyesnek tekintett kategóriába esik. A legmagasabb BPM-számú dalok közé tartozik a Frosty The Snowman (172 BPM)

és a Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You (150 BPM).

A túl lassú tempó is kockázatot jelenthet: az 50 BPM alatti, monoton dallamok túlzott ellazulást vagy akár elálmosodást is okozhatnak. A kutatók a legbiztonságosabb tartománynak a 60-100 BPM közötti, közepes tempót jelölték meg.

Fontos tényező a zene hangereje is. A túl hangos zene elfedi a környezeti zajokat (szirénák, dudák), ezzel késleltetve a veszélyhelyzetek észlelését.

Magyarországi felmérés

Egy reprezentatív felmérés szerint a magyar autóvezetők többsége (68 százalék) a vidám, pörgős és élénkítő ritmusokat részesíti előnyben vezetés közben. A zenehallgató sofőrök csaknem egyharmada (29 százalék) érezte már, hogy a zene ritmusa befolyásolta a vezetését.

A biztosítótársaság annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a tudatos tempóválasztásra, létrehozott egy lejátszási listát, amely nyugodt, 60–80 BPM közötti dalokat tartalmaz.