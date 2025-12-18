ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök
Car tires in snow.
Nyitókép: Pannonia/Getty Images

Gumiabroncsok, látási viszonyok, klímahasználat, fagyásmegelőzés – közlekedési kisokos a téli időszakra

Infostart

Az autósoknak a következő hetekben, hónapokban különösen figyelniük kell a megfelelő abroncsnyomásra, a jó kilátást biztosító ablakmosóra és ablaktörlőre, a tudatos klímahasználatra, a gondosan ápolt zárakra és tömítésekre, valamint a jó állapotú akkumulátorra is.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA) összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat és teendőket a téli autózással, valamint a járművek hideg időre történő felkészítésével kapcsolatban. Indoklásuk szerint a téli közlekedés biztonsága kiemelt aktualitással bír, ugyanakkor sok autós számára még mindig számos gyakorlati kérdés nem tisztázott vagy hiányosak az ismereteik.

A Téli közlekedési kisokos című összefoglaló átfogó, mégis közérthető módon nyújt gyakorlati útmutatást a hideg hónapok legfontosabb közlekedésbiztonsági kihívásaihoz. Az anyag egyebek mellett kitér az abroncsnyomás hőmérsékletfüggésére, a pótkerék és a hólánc szerepére, a téli látási viszonyok javítására, a klíma tudatos használatára, a befagyás megelőzésére, az akkumulátor terhelésére, valamint a szükséges téli felszerelésekre és vezetési technikákra is.

1. Abroncs – többről van szó, mint egyszerű téli abroncscseréről

A téli abroncsok szerepét az előző közlemény részletesen taglalta, ezért most olyan kiegészítő szempontokra helyezzük a hangsúlyt, amelyek sokszor háttérbe szorulnak.

A hőmérséklet hatása a nyomásra

A hőmérséklet csökkenésével a gumiabroncsok nyomása is visszaesik, ami befolyásolhatja a tapadást, az autó stabilitását és a fogyasztást. Hideg időben ezért célszerű gyakrabban ellenőrizni a nyomást, különösen akkor, amikor a jármű figyelmeztetőrendszere (TPMS) érzékeli a változást. A modern rendszerek a hőingásra is reagálnak, így télen gyakoribbak a jelzések – ez azonban sokszor nem hibára, hanem a normál hőtágulásra figyelmeztet.

A pótkerék jelentősége

A pótkerék állapotára télen különösen érdemes figyelni. A fagyos idő, a sós latyak és a kátyúk növelik a defekt kockázatát. Ilyen esetben egy rossz állapotú vagy alacsony nyomású pótkerék könnyen kellemetlen helyzetbe hozhatja az autóst.

Hólánc és tapadássegítő eszközök

Hegyvidéki, meredek vagy ritkábban kezelt útvonalakon a hólánc elengedhetetlen lehet. Még indulás előtt érdemes védett, száraz körülmények között kipróbálni a felszerelését, hogy éles helyzetben már rutinszerűen menjen. A modern textilhóláncok is jó alternatívát jelenthetnek, ahol engedélyezettek.

2. Látási viszonyok – a téli vezetés egyik legkritikusabb eleme

A tél gyakran nem a hó miatt jelent veszélyt, hanem azért, mert gátolja a kilátást: sötét nappalok, pára, sópermet és latyak egyaránt nehezítik a vezetést.

A téli ablakmosó helyes megválasztása

A téli ablakmosó fagyáspontja kulcsfontosságú. Még a városi közlekedésben is olyan mennyiségű só, sár és latyak fröccsenhet a szélvédőre, hogy az ablakmosó fogyása meglepően gyors lehet. Tartós hidegben a -20 °C alatt is használható folyadék ajánlott. Célszerű tartalékot tartani a csomagtartóban, különösen hosszabb utak előtt vagy havazás idején.

Ablaktörlők téli igénybevétele

A gumilapátok hidegben megkeményednek, ezáltal lassabban vagy kevésbé hatékonyan törölnek. Fontos, hogy indulás előtt ne legyenek lefagyva a szélvédőre, és ha a lapát csíkosan töröl vagy zajosan mozog, megérett a cserére.

3. Klímahasználat télen – a páramentesítés mestere

A légkondicionáló nem csupán nyári kényelem, hanem téli biztonsági eszköz is.

Hatékony páramentesítés

A klímaberendezés kiszárítja a levegőt, így a belső párakicsapódást gyorsabban szünteti meg. A leghatékonyabb beállítás:

  • szélvédőre irányított légáram, bekapcsolt klíma és friss levegő üzemmód (külső keringtetés)

A belső levegő keringtetése télen gyors párásodást eredményez, ezért kerülendő.

A klíma időszakos működtetése

A rendszer tömítéseinek élettartamát növeli, ha télen sem hagyják hetekig állni. Hetente néhány perc működtetés ajánlott, még akkor is, ha a fűtés dolgozik.

4. Befagyott zárak, ajtótömítések – apró részletek, amelyek induláskor számítanak

A téli hideg gyakran nem a motort, hanem az ajtókat és a zárakat veszi célba.

A zárak védelme

A zárolaj és a karbantartó spray előzetes, illetve rendszeres használata segít megelőzni a befagyást. Amennyiben a zár mégis megfagy, a forró víz használata kerülendő, mert károsíthatja a szerkezetet. Egyik eszközt se tartsuk a kocsiban!

Ajtótömítések ápolása

A gumi ajtótömítések hajlamosak odafagyni a karosszériához. Szilikonpasztával vagy szilikonspray-vel megelőzhető az odatapadás, és növelhető a tömítések élettartama is.

Jégmentesítés kíméletesen

A szélvédő jégmentesítéséhez ajánlott jégoldó spray-t vagy a fokozatos belső melegítést alkalmazni. A hirtelen hőhatás (pl. forró víz) az üveg károsodását okozhatja.

5. Akkumulátor és elektronika – amikor a hideg veszi át az irányítást

A hidegben az akkumulátor teljesítménye jelentősen csökken. A gyengülő akkumulátor jellemzően a leghidegebb reggeleken adja meg magát. Érdemes odafigyelni:

  • A 4–5 éves akkumulátort érdemes szakemberrel bevizsgáltatni.
  • A sok rövid út kevés visszatöltést eredményez, ezért időnként hosszabb táv megtétele vagy fenntartó töltő használata ajánlott.
  • Indítás előtt célszerű lekapcsolni a nagy fogyasztókat, mint az ülésfűtés, hátsó ablakfűtés vagy a nagy teljesítményű ventilátor.

6. Téli felszerelés – a felkészültség kulcsa

A téli időjárás előre nem látható helyzeteket teremthet, ezért célszerű az autóban tartani:

  • jégkaparót és hóseprűt, tartalék téli ablakmosó folyadékot,
  • indítókábelt vagy hordozható indítót, telefontöltőt, powerbankot.
  • meleg takarót vagy hőtakarót, kesztyűt, elemlámpát vagy fejlámpát,
  • hóláncot (ahol szükséges), kis lapátot, homokot vagy macskaalmot tapadássegítéshez.

7. Vezetési technikák – amikor a hó és jég diktálja a ritmust

A téli útviszonyok óvatosabb és előrelátóbb vezetést igényelnek. A legfontosabb elvek:

  • a megszokottnál nagyobb követési távolság tartása,
  • finom kormány- és pedálkezelés, a hirtelen fékezések kerülése,
  • a sózott, letaposott útfelületek követése, a fekete jég lehetőségének folyamatos szem előtt tartása, különösen hidakon és árnyékos útszakaszokon.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség közleményében felhívta a figyelmet, hogy a téli autózás akkor lesz biztonságos, ha a jármű és vezetője is felkészülten várja a kihívásokat. A megfelelő abroncsnyomás, a jó kilátást biztosító ablakmosó és ablaktörlő, a tudatos klímahasználat, a gondosan ápolt zárak és tömítések, valamint a jó állapotú akkumulátor mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közlekedés a hideg hónapokban is kiszámítható maradjon.

További részletek és fontos információk a HTA honlapján olvashatók.

