Gumiabroncsok, látási viszonyok, klímahasználat, fagyásmegelőzés – közlekedési kisokos a téli időszakra

A Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA) összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat és teendőket a téli autózással, valamint a járművek hideg időre történő felkészítésével kapcsolatban. Indoklásuk szerint a téli közlekedés biztonsága kiemelt aktualitással bír, ugyanakkor sok autós számára még mindig számos gyakorlati kérdés nem tisztázott vagy hiányosak az ismereteik.

A Téli közlekedési kisokos című összefoglaló átfogó, mégis közérthető módon nyújt gyakorlati útmutatást a hideg hónapok legfontosabb közlekedésbiztonsági kihívásaihoz. Az anyag egyebek mellett kitér az abroncsnyomás hőmérsékletfüggésére, a pótkerék és a hólánc szerepére, a téli látási viszonyok javítására, a klíma tudatos használatára, a befagyás megelőzésére, az akkumulátor terhelésére, valamint a szükséges téli felszerelésekre és vezetési technikákra is.

1. Abroncs – többről van szó, mint egyszerű téli abroncscseréről

A téli abroncsok szerepét az előző közlemény részletesen taglalta, ezért most olyan kiegészítő szempontokra helyezzük a hangsúlyt, amelyek sokszor háttérbe szorulnak.

A hőmérséklet hatása a nyomásra

A hőmérséklet csökkenésével a gumiabroncsok nyomása is visszaesik, ami befolyásolhatja a tapadást, az autó stabilitását és a fogyasztást. Hideg időben ezért célszerű gyakrabban ellenőrizni a nyomást, különösen akkor, amikor a jármű figyelmeztetőrendszere (TPMS) érzékeli a változást. A modern rendszerek a hőingásra is reagálnak, így télen gyakoribbak a jelzések – ez azonban sokszor nem hibára, hanem a normál hőtágulásra figyelmeztet.

A pótkerék jelentősége

A pótkerék állapotára télen különösen érdemes figyelni. A fagyos idő, a sós latyak és a kátyúk növelik a defekt kockázatát. Ilyen esetben egy rossz állapotú vagy alacsony nyomású pótkerék könnyen kellemetlen helyzetbe hozhatja az autóst.

Hólánc és tapadássegítő eszközök

Hegyvidéki, meredek vagy ritkábban kezelt útvonalakon a hólánc elengedhetetlen lehet. Még indulás előtt érdemes védett, száraz körülmények között kipróbálni a felszerelését, hogy éles helyzetben már rutinszerűen menjen. A modern textilhóláncok is jó alternatívát jelenthetnek, ahol engedélyezettek.

2. Látási viszonyok – a téli vezetés egyik legkritikusabb eleme

A tél gyakran nem a hó miatt jelent veszélyt, hanem azért, mert gátolja a kilátást: sötét nappalok, pára, sópermet és latyak egyaránt nehezítik a vezetést.

A téli ablakmosó helyes megválasztása

A téli ablakmosó fagyáspontja kulcsfontosságú. Még a városi közlekedésben is olyan mennyiségű só, sár és latyak fröccsenhet a szélvédőre, hogy az ablakmosó fogyása meglepően gyors lehet. Tartós hidegben a -20 °C alatt is használható folyadék ajánlott. Célszerű tartalékot tartani a csomagtartóban, különösen hosszabb utak előtt vagy havazás idején.

Ablaktörlők téli igénybevétele

A gumilapátok hidegben megkeményednek, ezáltal lassabban vagy kevésbé hatékonyan törölnek. Fontos, hogy indulás előtt ne legyenek lefagyva a szélvédőre, és ha a lapát csíkosan töröl vagy zajosan mozog, megérett a cserére.

3. Klímahasználat télen – a páramentesítés mestere

A légkondicionáló nem csupán nyári kényelem, hanem téli biztonsági eszköz is.

Hatékony páramentesítés

A klímaberendezés kiszárítja a levegőt, így a belső párakicsapódást gyorsabban szünteti meg. A leghatékonyabb beállítás:

szélvédőre irányított légáram, bekapcsolt klíma és friss levegő üzemmód (külső keringtetés)

A belső levegő keringtetése télen gyors párásodást eredményez, ezért kerülendő.

A klíma időszakos működtetése

A rendszer tömítéseinek élettartamát növeli, ha télen sem hagyják hetekig állni. Hetente néhány perc működtetés ajánlott, még akkor is, ha a fűtés dolgozik.

4. Befagyott zárak, ajtótömítések – apró részletek, amelyek induláskor számítanak

A téli hideg gyakran nem a motort, hanem az ajtókat és a zárakat veszi célba.

A zárak védelme

A zárolaj és a karbantartó spray előzetes, illetve rendszeres használata segít megelőzni a befagyást. Amennyiben a zár mégis megfagy, a forró víz használata kerülendő, mert károsíthatja a szerkezetet. Egyik eszközt se tartsuk a kocsiban!

Ajtótömítések ápolása

A gumi ajtótömítések hajlamosak odafagyni a karosszériához. Szilikonpasztával vagy szilikonspray-vel megelőzhető az odatapadás, és növelhető a tömítések élettartama is.

Jégmentesítés kíméletesen

A szélvédő jégmentesítéséhez ajánlott jégoldó spray-t vagy a fokozatos belső melegítést alkalmazni. A hirtelen hőhatás (pl. forró víz) az üveg károsodását okozhatja.

5. Akkumulátor és elektronika – amikor a hideg veszi át az irányítást

A hidegben az akkumulátor teljesítménye jelentősen csökken. A gyengülő akkumulátor jellemzően a leghidegebb reggeleken adja meg magát. Érdemes odafigyelni:

A 4–5 éves akkumulátort érdemes szakemberrel bevizsgáltatni.

A sok rövid út kevés visszatöltést eredményez, ezért időnként hosszabb táv megtétele vagy fenntartó töltő használata ajánlott.

Indítás előtt célszerű lekapcsolni a nagy fogyasztókat, mint az ülésfűtés, hátsó ablakfűtés vagy a nagy teljesítményű ventilátor.

6. Téli felszerelés – a felkészültség kulcsa

A téli időjárás előre nem látható helyzeteket teremthet, ezért célszerű az autóban tartani:

jégkaparót és hóseprűt, tartalék téli ablakmosó folyadékot,

indítókábelt vagy hordozható indítót, telefontöltőt, powerbankot.

meleg takarót vagy hőtakarót, kesztyűt, elemlámpát vagy fejlámpát,

hóláncot (ahol szükséges), kis lapátot, homokot vagy macskaalmot tapadássegítéshez.

7. Vezetési technikák – amikor a hó és jég diktálja a ritmust

A téli útviszonyok óvatosabb és előrelátóbb vezetést igényelnek. A legfontosabb elvek:

a megszokottnál nagyobb követési távolság tartása,

finom kormány- és pedálkezelés, a hirtelen fékezések kerülése,

a sózott, letaposott útfelületek követése, a fekete jég lehetőségének folyamatos szem előtt tartása, különösen hidakon és árnyékos útszakaszokon.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség közleményében felhívta a figyelmet, hogy a téli autózás akkor lesz biztonságos, ha a jármű és vezetője is felkészülten várja a kihívásokat. A megfelelő abroncsnyomás, a jó kilátást biztosító ablakmosó és ablaktörlő, a tudatos klímahasználat, a gondosan ápolt zárak és tömítések, valamint a jó állapotú akkumulátor mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közlekedés a hideg hónapokban is kiszámítható maradjon.

