Mire tippel, melyik autómárkák vezetői a legagresszívabbak? – itt a felmérés

Egy piackutatással is foglalkozó brit cég, a MoneySuperMarket összegyűjtötte, mit gondolnak az emberek a különböző autómárkákat vezető sofőrökről, illetve milyen jelzővel illetnék őket. A vezess.hu cikke szerint húsz országból összesen 4800 személy töltötte ki a kérdőívet. Arra voltak kíváncsiak, hogy a megkérdezettek szerint mely autómárkákat vezető sofőrökre jellemző leginkább, hogy

túl gyorsan mennek,

túl lassan mennek,

túl agresszívan, veszélyesen vezetnek,

ügyetlenkednek a parkolásnál,

nem használják az irányjelzőket.

A válaszok alapján nem szerepeltek túl jól a prémiummárkák, továbbá a felmérés bizonyos előítéleteket is felszínre hozott. Alább olvasható, hogy a kutatás szerint hogyan vélekednek az egyes márkák tulajdonosairól az emberek. A legagresszívabbaknak a BMW-t és a Fordot vezetőket tartják. Zárójelben a szavazók százaléka szerepel, dőlt betűkel kiemelve pedig az a tulajdonság, mellyel a felmérés valamelyik kategóriájában abszolút első lett a márka.