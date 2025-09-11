ARÉNA
Cars Parked On Street In European City In Sunny Summer Day. Background
Nyitókép: bruev/Getty Images

Mire tippel, melyik autómárkák vezetői a legagresszívabbak? – itt a felmérés

Infostart

A brit kutatás alapján a prémiummárkákat vezető sofőrökről nincsenek túl jó véleménnyel az emberek, de számos más előítéletet is felszínre hozott a felmérés.

Egy piackutatással is foglalkozó brit cég, a MoneySuperMarket összegyűjtötte, mit gondolnak az emberek a különböző autómárkákat vezető sofőrökről, illetve milyen jelzővel illetnék őket. A vezess.hu cikke szerint húsz országból összesen 4800 személy töltötte ki a kérdőívet. Arra voltak kíváncsiak, hogy a megkérdezettek szerint mely autómárkákat vezető sofőrökre jellemző leginkább, hogy

  • túl gyorsan mennek,
  • túl lassan mennek,
  • túl agresszívan, veszélyesen vezetnek,
  • ügyetlenkednek a parkolásnál,
  • nem használják az irányjelzőket.

A válaszok alapján nem szerepeltek túl jól a prémiummárkák, továbbá a felmérés bizonyos előítéleteket is felszínre hozott. Alább olvasható, hogy a kutatás szerint hogyan vélekednek az egyes márkák tulajdonosairól az emberek. A legagresszívabbaknak a BMW-t és a Fordot vezetőket tartják. Zárójelben a szavazók százaléka szerepel, dőlt betűkel kiemelve pedig az a tulajdonság, mellyel a felmérés valamelyik kategóriájában abszolút első lett a márka.

  • BMW: túl gyorsan mennek (63%), túl agresszívak (44%), nem használnak irányjelzőt (32%), rosszul parkolnak (12%)
  • Tesla: rosszul parkolnak (17%), túl gyorsan mennek (24%), túl agresszívak (22%), nem használnak irányjelzőt (16%)
  • Mercedes-Benz: túl gyorsan mennek (51%), túl agresszívak (26%), nem használnak irányjelzőt (19%)
  • Audi: túl gyorsan mennek (46%), túl agresszívak (25%), nem használnak irányjelzőt (15%)
  • Ford: túl agresszívak (30%), rosszul parkolnak (14%), nem használnak irányjelzőt (12%)
  • Kia: túl lassan mennek (27%), rosszul parkolnak (12%)
  • Hyundai: túl lassan mennek (23%), rosszul parkolnak (13%)
  • Toyota: túl lassan mennek (25%)
  • Volvo: túl lassan mennek (24%)
  • Subaru: túl gyorsan mennek (23%)
  • Honda: túl lassan mennek (21%)

