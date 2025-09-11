Mire tippel, melyik autómárkák vezetői a legagresszívabbak? – itt a felmérés

Egy piackutatással is foglalkozó brit cég, a MoneySuperMarket összegyűjtötte, mit gondolnak az emberek a különböző autómárkákat vezető sofőrökről, illetve milyen jelzővel illetnék őket. A vezess.hu cikke szerint húsz országból összesen 4800 személy töltötte ki a kérdőívet. Arra voltak kíváncsiak, hogy a megkérdezettek szerint mely autómárkákat vezető sofőrökre jellemző leginkább, hogy
- túl gyorsan mennek,
- túl lassan mennek,
- túl agresszívan, veszélyesen vezetnek,
- ügyetlenkednek a parkolásnál,
- nem használják az irányjelzőket.
A válaszok alapján nem szerepeltek túl jól a prémiummárkák, továbbá a felmérés bizonyos előítéleteket is felszínre hozott. Alább olvasható, hogy a kutatás szerint hogyan vélekednek az egyes márkák tulajdonosairól az emberek. A legagresszívabbaknak a BMW-t és a Fordot vezetőket tartják. Zárójelben a szavazók százaléka szerepel, dőlt betűkel kiemelve pedig az a tulajdonság, mellyel a felmérés valamelyik kategóriájában abszolút első lett a márka.
- BMW: túl gyorsan mennek (63%), túl agresszívak (44%), nem használnak irányjelzőt (32%), rosszul parkolnak (12%)
- Tesla: rosszul parkolnak (17%), túl gyorsan mennek (24%), túl agresszívak (22%), nem használnak irányjelzőt (16%)
- Mercedes-Benz: túl gyorsan mennek (51%), túl agresszívak (26%), nem használnak irányjelzőt (19%)
- Audi: túl gyorsan mennek (46%), túl agresszívak (25%), nem használnak irányjelzőt (15%)
- Ford: túl agresszívak (30%), rosszul parkolnak (14%), nem használnak irányjelzőt (12%)
- Kia: túl lassan mennek (27%), rosszul parkolnak (12%)
- Hyundai: túl lassan mennek (23%), rosszul parkolnak (13%)
- Toyota: túl lassan mennek (25%)
- Volvo: túl lassan mennek (24%)
- Subaru: túl gyorsan mennek (23%)
- Honda: túl lassan mennek (21%)