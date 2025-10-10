Aggasztó tanulmány: mi folyik a mélyben Új-Zéland partjainál?

A Tengeri környezetünk nevet viselő jelentés szerint a melegedés 34 százalékkal magasabb a globális átlagnál, a felszíni hőmérséklet – amelyet négy helyen mértek – 1982 és 2023 között évtizedenként átlagosan 0,16-0,26 Celsius-fokkal emelkedett.

A kutatók összefüggést állapítottak meg az éghajlat felmelegedése és az Új-Zéland, illetve Antarktisz közötti örvénylő óceáni áramlatok zavarai között, illetve figyelmeztetnek arra is, hogy több faj – például a sárgaszemű pingvin – számára nehéz az alkalmazkodás a melegebbé és savasabbá váló vizekhez.

Shane Geange, az új-zélandi természetvédelmi minisztérium tengeri környezettel foglalkozó tanácsadója szerint a tanulmány fényében változtati kell az tengeri környezethez való hozzáálláson.

„Elegendő bizonyíték áll rendelkezésünkre a cselekvéshez, és minden késlekedés további károkat rejt magában a tengeri ökoszisztémára nézve” – jelentette ki.

A kutatók egyúttal rámutattak arra is, hogy a tengerszint emelkedése is több térségben felgyorsult, és – részben emiatt – Új-Zélandon már több mint 200 ezer lakóhely került áradásveszélyes övezetbe.