ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.91
usd:
337.91
bux:
101753.03
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A hullámzó tenger Új-Zéland partjainál
Nyitókép: Unsplash.com

Aggasztó tanulmány: mi folyik a mélyben Új-Zéland partjainál?

Infostart / MTI

A globális átlagnál jóval gyorsabban melegszik fel a tenger Új-Zéland partjainál – derült ki a wellingtoni kormány megbízásából készített, szerdán közzétett tanulmányból.

A Tengeri környezetünk nevet viselő jelentés szerint a melegedés 34 százalékkal magasabb a globális átlagnál, a felszíni hőmérséklet – amelyet négy helyen mértek – 1982 és 2023 között évtizedenként átlagosan 0,16-0,26 Celsius-fokkal emelkedett.

A kutatók összefüggést állapítottak meg az éghajlat felmelegedése és az Új-Zéland, illetve Antarktisz közötti örvénylő óceáni áramlatok zavarai között, illetve figyelmeztetnek arra is, hogy több faj – például a sárgaszemű pingvin – számára nehéz az alkalmazkodás a melegebbé és savasabbá váló vizekhez.

Shane Geange, az új-zélandi természetvédelmi minisztérium tengeri környezettel foglalkozó tanácsadója szerint a tanulmány fényében változtati kell az tengeri környezethez való hozzáálláson.

„Elegendő bizonyíték áll rendelkezésünkre a cselekvéshez, és minden késlekedés további károkat rejt magában a tengeri ökoszisztémára nézve” – jelentette ki.

A kutatók egyúttal rámutattak arra is, hogy a tengerszint emelkedése is több térségben felgyorsult, és – részben emiatt – Új-Zélandon már több mint 200 ezer lakóhely került áradásveszélyes övezetbe.

Kezdőlap    Tudomány    Aggasztó tanulmány: mi folyik a mélyben Új-Zéland partjainál?

antarktisz

éghajlatváltozás

felmelegedés

új-zéland

tenger

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel Kolozsváron: békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni

Orbán Viktor péntek reggel Kolozsváron: békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni

A Kossuth rádió kolozsvári kihelyezett stúdiójában kezdte pénteki munkanapját Orbán Viktor miniszterelnök. "Tapasztalt és tiszteletre méltó ember a miniszterelnök, ha valakinek van esélye, hogy a csálén álló szénakazlat visszaigazítsa, az Ilie Bolojan ilyen" - fogalmazott az RMDSZ kongresszusa előtt, ahol a román kormányfővel is találkozik pénteken.
VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Lexus is bekerült az AutoWallis portfóliójába

A Lexus is bekerült az AutoWallis portfóliójába

Stratégiai céljainak megfelelően tovább erősít a gépjárműkiskereskedelem terén az AutoWallis, miután megállapodott a Lexus értékesítéséről. A cég Győrben nyitotta meg első Lexus szalonját, így harmincra bővült a társaság által képviselt márkák száma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális csapás ez a csirkemellre: ezt aztán nem teszik zsebre a magyar vásárlók

Brutális csapás ez a csirkemellre: ezt aztán nem teszik zsebre a magyar vásárlók

A baromfihúsok árának alakulását jelentősen befolyásolta a kormányzati árrésstop.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

A ceasefire was due to come into effect once Israel had given its approval, but eyewitnesses tell the BBC there were strikes on Gaza overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 05:12
Teljesen megújítja felhőszolgáltatását a Microsoft – figyeljen, ha OneDrive-ot használ
2025. október 9. 19:02
Tekintélyes összeget kap a Nobel-díj mellé Krasznahorkai László
×
×
×
×