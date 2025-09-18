Új Google-alkalmazás érkezik a Windows-ra – lesz benne meglepetés

A Google alkalmazás azzal a céllal készült, hogy felgyorsítsa a keresés folyamatát. Az előhívása az Alt + Space billentyűkombinációval lehetséges, és a felugró keresőmezőben a felhasználók a számítógépen lévő fájljaik mellett a telepített alkalmazásokban, a Google Drive-ban tárolt állományokban, valamint a weben is kereshetnek – írja a hvg.hu.

Az eszközbe beépítették a Google Lens képességeit is, így a képernyőn látott dolgokkal kapcsolatban is lehet keresést végezni. Így akár fordítani is lehet, vagy a diákok segítséget kérhetnek a matematika házi feladatuk megoldásában. Ebben a mesterséges intelligencia is segédkezik.

Az új program a Google kísérleti platformján (Search Labs) keresztül érhető el egyelőre, még sokat fejlődhet a felhasználói visszajelzései mentén, mire széles körben is kiadják. Első körben csak angol nyelven tesztelik az újdonságot, melynek telepítéséhez Windows 10 vagy újabb operációs rendszer szükséges.