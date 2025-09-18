ARÉNA
2025. szeptember 18. csütörtök
Új Google-alkalmazás érkezik a Windows-ra – lesz benne meglepetés

Új programmal rukkolt elő a Google: a keresőóriás ugyanis kiadott egy új, egyelőre kísérleti alkalmazást Windowsra.

A Google alkalmazás azzal a céllal készült, hogy felgyorsítsa a keresés folyamatát. Az előhívása az Alt + Space billentyűkombinációval lehetséges, és a felugró keresőmezőben a felhasználók a számítógépen lévő fájljaik mellett a telepített alkalmazásokban, a Google Drive-ban tárolt állományokban, valamint a weben is kereshetnek – írja a hvg.hu.

Az eszközbe beépítették a Google Lens képességeit is, így a képernyőn látott dolgokkal kapcsolatban is lehet keresést végezni. Így akár fordítani is lehet, vagy a diákok segítséget kérhetnek a matematika házi feladatuk megoldásában. Ebben a mesterséges intelligencia is segédkezik.

Az új program a Google kísérleti platformján (Search Labs) keresztül érhető el egyelőre, még sokat fejlődhet a felhasználói visszajelzései mentén, mire széles körben is kiadják. Első körben csak angol nyelven tesztelik az újdonságot, melynek telepítéséhez Windows 10 vagy újabb operációs rendszer szükséges.

Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

El tud-e tévedni egy drón? Beengedi-e a NATO a csalidrónt? Hogyan kell értékelni Belarusz mostani magatartását? Szolgálná-e Európa védelmét az elmocsarasítás? Melyik európai országban jelenti a legkisebb gondot a toborzás? Ezekre a kérdésekre mind-mind választ kaphatunk Resperger István ezredestől. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

A lengyel sajtó szerint mégsem orosz drón, hanem saját rakéta okozta a legnagyobb kárt

A német kancellár szerint Vlagyimir Putyin feszegeti a határokat

Az ukrán elnök biztos további két orosz offenzívában

Szergej Lavrov kitiltja Európát a tárgyalásokról

Matteo Salvini élesen fogalmazott az olasz katonák oroszországi bevetése ügyében

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Az Egyesült Államok elkezdte ismét a fegyverszállítást Ukrajnának - úton van a megtámadott országba az első olyan fegyverszállítmány, melyet Donald Trump amerikai elnök engedélyezett - írta meg a Reuters a NATO nyilatkozata alapján. Véget ért a Zapad-2025 hadgyakorlat Fehéroroszországban – az eseményen nukleáris fegyverek és az Oresnyik stratégiai csapásmérő rendszer használatát is gyakorolták az orosz és belarusz katonák – írja a Moscow Times. Oroszország kifejlesztette saját „Starlinkjét,” a szolgáltatás hamarosan megindul – jelentette be Dmitrij Bakanov, a Roszkoszmosz vezetője. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Így változik most pokollá rengeteg magyar munkahelye: nincs más kiút, csak a felmondás?

Így változik most pokollá rengeteg magyar munkahelye: nincs más kiút, csak a felmondás?

Az elmúlt évben több cég elkezdte visszaterelni a kollégákat az irodákba, ráadásul a trendet egyre több kutatás támasztja alá.

Trump to meet Starmer at PM's country house on last day of state visit

Trump to meet Starmer at PM's country house on last day of state visit

The focus of the visit shifts from royal spectacle to political talks with the UK prime minister.

2025. szeptember 18. 06:24
Új gyógyszer segíthet a szülés utáni depresszióban szenvedőkön
2025. szeptember 17. 19:42
Orbán Gábor: a nők felé fordul a Richter
