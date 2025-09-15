ARÉNA
2025. szeptember 15.
Human heart with heart vessles inside human body and ECG, 3D illustration
Nyitókép: Dr_Microbe/Getty Images

Világszerte hódít ez a szívgyógyszer, pedig egyes esetekben életveszélyes is lehet

Infostart

Egy kutatás kiderítette, hogy a béta-blokkolót szedő nők jelentősen nagyobb arányban haltak meg vagy kerültek újra kórházba szívelégtelenség miatt, mint azok, akik nem kaptak ilyen kezelést.

Világszerte milliók szednek béta-blokkoló gyógyszereket, de a legfrissebb kutatások szerint a szívrohamot követően alkalmazott ilyen gyógyszeres kezelések többsége nem javítja a legtöbb beteg állapotát, sőt a nőknél még fokozhatja is a halálozás vagy a kórházi kezelés kockázatát – írja a CNN cikke alapján az Economx.

A kutatásban több mint 8 400, szívrohamon átesett, jó szívfunkcióval rendelkező beteget vizsgáltak. Mint kiderült,

a béta-blokkolót szedő nők jelentősen nagyobb arányban haltak meg vagy kerültek újra kórházba szívelégtelenség miatt, mint azok, akik nem kaptak ilyen kezelést.

Azt is kimutatták, hogy főleg azoknál a nőknél lehet veszélyes a béta-blokkolós kezelés, akiknél a szívroham után alig volt kimutatható károsodás, míg a férfiaknál ilyen összefüggést nem találtak. Ez az eltérés részben azzal magyarázható a cikk szerint, hogy a női betegek általában idősebbek voltak és több alapbetegséget diagnosztizáltak náluk.

Egy tanulmány szerint viszont azoknak a betegeknek, akiknél a szív pumpafunkciója kissé gyengült a szívroham után, a béta-blokkoló kezelés továbbra is csökkenti a további szívroham, szívelégtelenség és halálozás kockázatát.

Az orvosok továbbra is javasolják a béta-blokkoló szedését azoknak, akiknél szívkárosodást vagy szívritmuszavart állapítanak meg, de egyes szakértők szerint a gyógyszer általános alkalmazását felül kellene vizsgálni. A kutatócsoport megállapítása szerint eredményeik globálisan átalakíthatják a szívroham utáni kezelési irányelveket, csökkentve a felesleges mellékhatásokat és egyben javítva a betegek életminőségét.

