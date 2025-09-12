ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek
Nyitókép: Unsplash.com

Az Apple ezt valamiért nem verte nagydobra az új iPhone-ok kapcsán

Infostart

Nehezebb lesz az újságírók és a politikusok lehallgatása, az Apple ugyanis beépített az új telefonjaiba egy komoly biztonsági újítást.

Az Apple – magyar idő szerint – kedden este mutatta be az új iPhone-jait. A legtöbb információ már hónapokkal korábban kiszivárgott a készülékekről, így a szupervékony iPhone Airről is, de van, amiről még a bemutatón sem esett szó, pedig elég nagy változást jelent az Apple okostelefonjainak biztonsága terén.

Mint a BGR kifejti, az Apple már hétfőn kiadott egy kutatási jelentést egy Memory Integrity Enforcement (MIE) nevű funkcióról, mely az iPhone-ok biztonságát hivatott növelni; elsősorban a kémprogramokkal szemben – idézi a hvg.hu.

A cég tájékoztatása szerint öt éve dolgozott ezen a képességen, és úgy véli, hogy ez „a legjelentősebb fejlesztés a memóriabiztonság terén” az operációs rendszerek történetében. A funkció minden idén bemutatott iPhone-ban megtalálható, és mint arra a neve is utal, csak a megbízható kódokat engedi futtatni a memóriában, így a rosszindulatúak sikertelenek lesznek.

„Konyhanyelven: sokkal nehezebb lesz bejutni az iPhone-okba a különféle kémprogramokkal.”

Ugyan az iPhone-ok biztonságosnak számítanak, az elmúlt években több alkalommal is rést találtak a pajzson a kémprogramok fejlesztői.

