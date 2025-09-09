ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.22
usd:
334.11
bux:
102973.66
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Döbbenetes dolgot fed fel hazánkról egy középkori angol térkép

Infostart

A régi térképek sok esetben atlaszféleségek is voltak, amik az adott hely nevén kívül adatokat is tartalmaztak. Talány, hogy a rajzoló angol szerzetes hogyan juthatott ilyen információhoz a Kárpát-medencéről.

A középkori térképeken a helységneveken, jelzéseken kívül sokszor különleges megjegyzések, népekhez kapcsolódó furcsaságok és legendák is megjelentek. Így kerülhetett fel egy 1000 éves angol térképre a Kárpát-medence, amelyhez egy hátborzongató felirat társult – írja a promotions.hu.

A Kárpát-medence egyik legkülönlegesebb régészeti jelenségei a torzított koponyák, melyek közül Magyarországon több mint 200 darab került elő, főként az 5-6. századból. Ezek nem betegség vagy rendellenesség miatt váltak elnyújtottá, hosszúkássá, hanem tudatosan így formálták a gyermekek koponyáját különböző módszerekkel, amíg el nem nyerte végleges szilárdságát.

A szokást a hunok hozták be Európába, a germán törzsek egy része pedig átvette a hagyományt, mert így akarták jelezni hűségüket és alkalmazkodásukat a hódítókhoz. Mások számára ez státuszszimbólum volt, a „különleges kinézet” a hatalom és a kiváltság jeleként működött.

A több mint 1000 éves, angliai kolostorban készült térkép pont emiatt érdekes: a Kárpát-medencét a „megnyújtott fejű emberek” országaként említi.

Ez jelzi, hogy a szokatlan külsejű harcosok és családok messze földön is ismertek voltak. Érdekes belegondolni, hogy egy középkori szerzetes, akik soha még csak a közelében sem járt Magyarországnak, annyira fontosnak tartotta ezt a szokást, hogy ráírta a térképre. Ez a részlet sokat elárul arról, mennyire titokzatos és félelmetes hírünk lehetett Európában.

A régészek szerint több célt is szolgálhatott a koponyatorzítás:

  • Közösségi hovatartozás: azonnal látszott, ki tartozik a hun vagy germán elit körébe.
  • Hatalom és státusz: a különleges kinézet jelezhette a vezető réteghez való tartozást.
  • Kulturális utánzás: sok nép egyszerűen azért vette át a szokást, hogy közelebb kerüljön a hódítókhoz.

A hagyomány első nyomai mintegy 4000 évre vezethetők vissza Közép-Ázsiába.

A kutatás azt bizonyítja, hogy Magyarország területe mindig is az áramlások, találkozások és keveredések földje volt. A hunok, germánok, alánok és más népek mind otthagyták nyomaikat, sokszor szó szerint a csontokban – teszik hozzá.

Kezdőlap    Tudomány    Döbbenetes dolgot fed fel hazánkról egy középkori angol térkép

kárpát-medence

anglia

történelem

egyesült királyság

térkép

középkor

hiedelem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Moszkva újabb nagy félelme: formálódik az „ázsiai NATO”

Moszkva újabb nagy félelme: formálódik az „ázsiai NATO”

A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójával és a Kína katonai potenciálját demonstráló katonai parádéval párhuzamosan az orosz média elkezdte pedzegetni, miért fontos Moszkva, Peking és Észak-Korea közeledése: mert formálódik egy „ázsia NATO”.
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fürge offenzívát tudhat maga mögött Moszkva, Amerika kész a szankciók második szakaszába lépni - Háborús híreink Ukrajnából kedden

Fürge offenzívát tudhat maga mögött Moszkva, Amerika kész a szankciók második szakaszába lépni - Háborús híreink Ukrajnából kedden

A Kyiv Independent az elemzésében arról ír, hogy Oroszország idén nyáron összesen 1548 négyzetkilométernyi új területet foglalt el, ami több mint duplája a 2024 azonos időszakában megszerzett 659 négyzetkilométernek. Moszkva elsősorban kis gyalogsági egységek rohamjaival érte el mindezt, most pedig kulcsfontosságú ősz elé néznek a háborúzó felek, mielőtt a tél beköszöntével feltehetőleg lelassul az orosz előrenyomulás. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök vasárnap kijelentette, az Egyesült Államok az Oroszország elleni szankciók második fázisába léphet. Hétfőn az EU szakciós megbízottja, David O'Sullivan Washingtonba érkezett szakértői csapatával, hogy a közös fellépésről egyeztessen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?

Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?

A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

The White House says the president did not draw the picture or sign the note, after it was published on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 04:40
A tudomány számára eddig ismeretlen őspoloskát találtak a Bakonyban
2025. szeptember 8. 05:15
Figyelmeztetnek az orvosok: ezért nem jó ötlet telefonnal WC-re menni
×
×
×
×