Döbbenetes dolgot fed fel hazánkról egy középkori angol térkép

A középkori térképeken a helységneveken, jelzéseken kívül sokszor különleges megjegyzések, népekhez kapcsolódó furcsaságok és legendák is megjelentek. Így kerülhetett fel egy 1000 éves angol térképre a Kárpát-medence, amelyhez egy hátborzongató felirat társult – írja a promotions.hu.

A Kárpát-medence egyik legkülönlegesebb régészeti jelenségei a torzított koponyák, melyek közül Magyarországon több mint 200 darab került elő, főként az 5-6. századból. Ezek nem betegség vagy rendellenesség miatt váltak elnyújtottá, hosszúkássá, hanem tudatosan így formálták a gyermekek koponyáját különböző módszerekkel, amíg el nem nyerte végleges szilárdságát.

A szokást a hunok hozták be Európába, a germán törzsek egy része pedig átvette a hagyományt, mert így akarták jelezni hűségüket és alkalmazkodásukat a hódítókhoz. Mások számára ez státuszszimbólum volt, a „különleges kinézet” a hatalom és a kiváltság jeleként működött.

A több mint 1000 éves, angliai kolostorban készült térkép pont emiatt érdekes: a Kárpát-medencét a „megnyújtott fejű emberek” országaként említi.

Ez jelzi, hogy a szokatlan külsejű harcosok és családok messze földön is ismertek voltak. Érdekes belegondolni, hogy egy középkori szerzetes, akik soha még csak a közelében sem járt Magyarországnak, annyira fontosnak tartotta ezt a szokást, hogy ráírta a térképre. Ez a részlet sokat elárul arról, mennyire titokzatos és félelmetes hírünk lehetett Európában.

A régészek szerint több célt is szolgálhatott a koponyatorzítás:

Közösségi hovatartozás: azonnal látszott, ki tartozik a hun vagy germán elit körébe.

Hatalom és státusz: a különleges kinézet jelezhette a vezető réteghez való tartozást.

Kulturális utánzás: sok nép egyszerűen azért vette át a szokást, hogy közelebb kerüljön a hódítókhoz.

A hagyomány első nyomai mintegy 4000 évre vezethetők vissza Közép-Ázsiába.

A kutatás azt bizonyítja, hogy Magyarország területe mindig is az áramlások, találkozások és keveredések földje volt. A hunok, germánok, alánok és más népek mind otthagyták nyomaikat, sokszor szó szerint a csontokban – teszik hozzá.