Kiderült, létezik-e telepátia az ikrek között

A XIX. század óta tartja magát az a vélekedés, hogy az ikrek, különösen az egypetéjű ikrek között különleges, mondhatni, természetfeletti kapcsolat van. Az Index ezzel kapcsolatban megjegyzi: a viktoriánus korban, amikor még nem létezett pszichológia, de az érdeklődés már megvolt iránta, a gondolatokat pedig áthatotta a titokzatosság iránt érdeklődő mindenféle spiritizmus, Frederic William Henry Myers brit író alkotta meg a „telepátia” kifejezést. Parapszichológiai munkássága pedig nagyban hozzájárult az egypetéjű ikrek közötti mágikus kötelék gondolatának népszerűsítéséhez.

Azóta kutatások sora vizsgálta, létezik-e ez az egyfajta extraszenzoros kapcsolatként leírható kötelék az ikrek között. A National Geographic magazin szerint

egyetlen tanulmány sem igazolta még az "ikertelepátia" létezését, nem találtak bizonyítékot az érzékszerveken túli érzékelésre.

Igaz, erős hasonlóságok fedezhetők fel a viselkedésükben, de ez talán csak azzal magyarázható, hogy hasonló kognitív és érzelmi stílusokat fejlesztenek ki, a közös környezetük és genetikájuk miatt.

Az egypetéjű ikrek még külön felnőve is hasonló viselkedéseket és preferenciákat vesznek fel, ez a genetikájukban gyökerezik. A véletlen, a biológia és a közös tapasztalatok kombinációja gyakran elegendő ahhoz, hogy megmagyarázza a látszólag paranormális jelenségeket.