ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 23. szombat Bence
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Side-by-side friends in colorful attire against an urban park scene
Nyitókép: Getty Images/Angel Santana

Kiderült, létezik-e telepátia az ikrek között

Infostart

Már 140 éve népszerű az a teória, hogy az ikertestvérek tudják, mikor van fájdalma a testvérüknek, ismerik a gondolatait, ugyanolyan az ízlésük és láthatatlan szálakkal kapcsolódnak akkor is, ha több ezer kilométerre élnek egymástól.

A XIX. század óta tartja magát az a vélekedés, hogy az ikrek, különösen az egypetéjű ikrek között különleges, mondhatni, természetfeletti kapcsolat van. Az Index ezzel kapcsolatban megjegyzi: a viktoriánus korban, amikor még nem létezett pszichológia, de az érdeklődés már megvolt iránta, a gondolatokat pedig áthatotta a titokzatosság iránt érdeklődő mindenféle spiritizmus, Frederic William Henry Myers brit író alkotta meg a „telepátia” kifejezést. Parapszichológiai munkássága pedig nagyban hozzájárult az egypetéjű ikrek közötti mágikus kötelék gondolatának népszerűsítéséhez.

Azóta kutatások sora vizsgálta, létezik-e ez az egyfajta extraszenzoros kapcsolatként leírható kötelék az ikrek között. A National Geographic magazin szerint

egyetlen tanulmány sem igazolta még az "ikertelepátia" létezését, nem találtak bizonyítékot az érzékszerveken túli érzékelésre.

Igaz, erős hasonlóságok fedezhetők fel a viselkedésükben, de ez talán csak azzal magyarázható, hogy hasonló kognitív és érzelmi stílusokat fejlesztenek ki, a közös környezetük és genetikájuk miatt.

Az egypetéjű ikrek még külön felnőve is hasonló viselkedéseket és preferenciákat vesznek fel, ez a genetikájukban gyökerezik. A véletlen, a biológia és a közös tapasztalatok kombinációja gyakran elegendő ahhoz, hogy megmagyarázza a látszólag paranormális jelenségeket.

Kezdőlap    Tudomány    Kiderült, létezik-e telepátia az ikrek között

tudomány

ikrek

telepátia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Szergej Lavrov az amerikai NBC News-nak nyilatkozva kijelentette: nem folynak egy ukrán–orosz csúcstalálkozó előkészületei, bár Donald Trump utalt ilyesmire.
 

Ukrajnai háború: válaszút előtt az amerikai elnök

Donald Trump bejegyzése nyomán Volodimir Zelenszkij Oroszország elleni támadásról beszél

Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Kaja Kallas: ez egy Vlagyimir Putyin által állított csapda

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton

Két út lehet Ukrajna előtt Trump szerint, Moszkva szövetségese a háború végét látja – Háborús híreink Ukrajnából szombaton

Donald Trump amerikai elnök két dolgot mérlegel, ha nem sikerül összehozni a háború lezárásához szükséges orosz-ukrán elnöki csúcsot: az egyik az, hogy magára hagyja Ukrajnát, a másik, hogy masszív szankciókkal bénítja meg az orosz gazdaságot. Mindennél közelebb került a háború lezárása Ukrajnában, Kijevnek ma „meg kellene állnia” és „békeszerződést kellene kötnie”, másképpen az egész ország megsemmisülését kockáztatják – idézi Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt a TASZSZ hírügynökség. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lezárult a távhőprogram: ezzel rengeteg társasház lakója spórolhat hamarosan a távfűtésen

Lezárult a távhőprogram: ezzel rengeteg társasház lakója spórolhat hamarosan a távfűtésen

Lezárult a távhőprogram, a pályázatkezelő a benyújtási lehetőséget a keretösszeg 120 százalékának elérése után, 2025. augusztus 21-én felfüggesztette.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ghislaine Maxwell says Epstein client list does not exist

Ghislaine Maxwell says Epstein client list does not exist

Maxwell was interviewed after pressure on Trump to release information about whether prominent figures were involved in Jeffrey Epstein's crimes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 20:21
Döbbenetes tudományos felfedezés a zsiráfról
2025. augusztus 22. 18:18
Furcsa okból került bajba az Antarktisz
×
×
×
×