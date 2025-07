Kényes szituációt próbál orvosolni a Google új funkciója

Ruhát vásárolni online mindig is kicsit a szerencsejáték-műfajt idézi, hiszen a webshopokban feszítő modelleken mindig nagyon jól állnak a kiválasztott ruhák, melyekről otthon aztán kiderül, hogy vagy a ruhákkal vagy a modellekkel nem stimmel valami, mindenesetre sehogy sem akarnak úgy állni, ahogy azt elvárja a kedves vevő.

Erre a bosszantó helyzetre mér megelőző csapást a Google májusban demózott, majd most csütörtökön az Egyesült Államokban elindult új mesterséges intelligencia alapú eszköze, mely lehetővé teszi, hogy mindenki saját magán is megnézze – persze csak virtuálisan – a kiválasztott ruhadarabot – számolt be a hwsw.hu.

A rendszer a Google Keresőtalálatok, a Google Shoppingban, illetve a Google Imagesben megjelenő ruhaneműk esetén teszi lehetővé, hogy a „felpróbálom” (try on) ikonra bökve a felhasználó behelyettesíthesse saját magát a modell helyébe. Ehhez elég egy egész alakos fotót feltölteniük magukról a potenciális vásárlóknak, akik aztán el is menthetik az eredményt vagy akár meg is oszthatják ismerőseikkel.

Bár a Google-nek létezett már korábban is hasonló megoldása, a kezdeti fázisban a virtuális ruhapróba csak virtuális modellekkel működött, illetve a nemrég elkészült Doppl alkalmazás is hasonló célt szolgál, ráadásul az még egy MI által generált videót is készít a felhasználóról – olvasható.