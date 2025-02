103 év után találtak egyiptomi királysírt, meglepetéseket is tartogatott

II. Thotmesz az egyiptomi Újbirodalom egyik első fáraója volt. A 18. dinasztia tagja, amely Krisztus előtt nagyjából 1550-től 1292-ig uralkodott több mint 200 éven át. Ez idő alatt Egyiptom az ókori világ egyik leggazdagabb és legerősebb birodalmává nőtte ki magát.

I. Thotmesz fia nem elsőszülött volt, mégis trónra került, mert az idősebb testvérei meghaltak - ismertette az InfoRádióban az ELTE Egyiptológiai Tanszékének docense. Bács Tamás felhívta a figyelmet, hogy a források II. Thotmesz kapcsán nem egyértelműek: van aki szerint tizenhárom éven át uralkodott, de a tudományos állás jóval kevesebbről, alig három évről beszél. Felesége Hatsepszut, akiből később királynő lesz és aki szinte fáraónőként uralkodik. Fia pedig III. Thotmesz, aki az egyik legnagyobb hódítója és híres, nagy fáraója az újbirodalmi Egyiptomnak, aki az Eufrátesztől a Nílus negyedik zuhatagáig terjeszti ki az egyiptomi birodalmat – sorolta.

Discovery of the tomb of Thutmose II (Feb. 2025)



This week, archaeologists unveiled a momentous discovery—the long-lost tomb of Thutmose II, believed to be the final undiscovered royal burial site of Egypt’s 18th Dynasty. This marks the first tomb of a pharaoh uncovered since… pic.twitter.com/0W4uOiQMzB — Egypt Museum (@egyptomuseum) February 19, 2025

Az egyiptológus szólt arról is, hogy II. Thotmesz most megtalált sírkamráját elárasztották az esőzések, ezért a fáraó múmiáját már az ókorban elvitték egy rejtekhelyre, ahol a 19. század végén fedezték fel, a 2000-es években pedig megvizsgálták CT-vel és MRI-vel. Kiderült, hogy sokat betegeskedett, ami miatt – bár vannak ilyen beszámolók – nagy hadjáratokat nem vezethetett, mert egészségi állapota erre valószínűleg nem tette alkalmassá. A szakértő úgy tudja, hogy szívnagyobbodásban szenvedett és olyan egyéb betegségekkel küzdött, amelyek lábdeformitásra, neurovaszkuláris rendellenességekre utalnak.

Discovery of the Tomb of King Thutmose II: The Last Missing Royal Tomb of Egypt’s 18th Dynasty

The joint Egyptian-British archaeological mission, a collaboration between the Supreme Council of Antiquities and the New Kingdom Research Foundation pic.twitter.com/dl6UpebQtb — Souciva (@SoucivaMA) February 18, 2025

A sírkamra megtalálása jelentős eredmény a kutató szerint. Az egyiptomi régészeti hatóság az utóbbi évek egyik legfontosabb feltárásaként kezeli a sír felkutatását. Bács Tamás rámutatott: "a csillagosra festett mennyezet, vagy az oldalfalakon található vallásos szöveg töredékei arra utalnak, hogy a sír csak egy uralkodóé lehetett, mert ezt a díszítést csak ők kapták ebben a korban. Ezeken kívül előkerültek olyan alabástrom edénytöredékek, amelyeken szerepel II. Thotmesz és a felesége neve is."

Vannak még olyan fáraók, akiknek még soha senki nem találta meg a sírját. Erre utal az, hogy ezeknek az uralkodóknak a temetkezési helyéről nem kerültek be tárgyak a gyűjteményekbe az elmúlt évszázadok alatt – mondta az ELTE Egyiptológiai Tanszékének docense.

A teljes, részletekbe menő beszélgetést cikkünk alatt meghallgathatják.