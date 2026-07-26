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Aleksandar Vucic szerb elnök a kormányzó Szerb Haladó Párt belgrádi nagygyûlésén 2026. június 27-én. Vucic a rendezvényen bejelentette, hogy néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségérõl, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következõ parlamenti választási kampányban.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Súlyos kijelentést tett a jövőjéről a szerb elnök

Infostart / MTI

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök vasárnap kijelentette, hogy nem hagyja el az országot akkor sem, ha a Szerb Haladó Párt (SNS) elveszíti az előrehozott parlamenti választásokat.

A politikus a belgrádi Prva Televízió műsorában egyúttal azt is jelezte, fontolóra vette, hogy lemond köztársasági elnöki tisztségéről, és a miniszterelnöki posztért indul.

Mint mondta,

  • ha a parlamenti választásokat októberben tartják meg, az államfőválasztásra várhatóan december végén vagy 2027 januárjának elején kerülhet sor.
  • Ha a parlamenti voksolás novemberben lesz, az elnökválasztást januárban, legkésőbb február elején rendezik meg.

Az előrehozott választásokat a hónapok óta tartó kormányellenes tiltakozások résztvevői, köztük a diákszervezetek követelik. A demonstrációk a 2024-es újvidéki vasútállomáson történt tragédia után kezdődtek, amelyben 16 ember vesztette életét. A tiltakozók szerint az épület előtetőjének leomlásához a korrupció és az intézmények nem megfelelő működése vezetett.

A diákmozgalom korábban bejelentette, hogy saját választási listát állít, azt azonban hivatalosan még nem mutatta be, mivel a választások időpontja továbbra sem ismert.

Aleksandar Vucic a vasárnapi interjúban azt mondta, a Szerb Haladó Párt listáján több fiatal jelölt szerepel majd, mint a diákokén. Hozzátette: maga is szerepelni fog a párt listáján, de számára nem fontos, hogy hányadik helyen.

Aleksandar Vucic közölte, politikai ellenfelei a gyűlöleten és a megosztottságon kívül nem kínálnak alternatívát. Ugyanakkor elismerte, hogy a hatalomnak meg kell hallania az elégedetlen polgárok kritikáját, mert - mint fogalmazott - részben igazuk van, és a kormányzatban vannak korrupt, arrogáns vagy nem megfelelően dolgozó tisztségviselők.

Az államfő úgy fogalmazott: semmitől sem fél, csak "Istentől, valamint a történelem és a nép ítéletétől". Kijelentette, hogy ha az ellenzék megnyeri a választást, elismeri majd az eredményt és gratulál a győztesnek, ugyanakkor bírálni fogja az új hatalmat. "Lehetséges, hogy elveszítjük a választást, de mi is azért átszámoljuk majd a szavazatokat. Amikor megnyerik a választást, gratulálni fogok nekik, de még aznap este azt mondom majd, hogy a lehető legrosszabb emberek kerültek hatalomra. Mindvégig a szemükbe fogok nevetni - akár előzetes letartóztatásból, börtönből vagy a sírból is, dacosan és büszkén" - fogalmazott a szerb köztársasági elnök.

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