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Egy gondosóra Fõvárosi Nagycirkuszban, a 16. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál elõadásán, amelyen együttmûködési megállapodást írt alá Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszmûvészeti Központ fõigazgatója és Juhász Roland, a Gondosóra program vezetõje.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Sok a kérdőjel a „gondosóra” körül

Infostart / InfoRádió
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Hozzávetőleg 800 ezer idős embernek van „gondosórája” Magyarországon. A programot az új kormány is megtartja, de közben feljelentések is születtek a szolgáltatás technológiája és finanszírozáa miatt. A „gondosórákat” működtető társaság alaptalannak tartja a vádakat.

A „gondosóra” megmarad, de azt meg kell vizsgálni, hogy milyen párhuzamosságot mutat a rendszeres házi segítségnyújtással – mondta az InfoRádió Családi hét című műsorában Bódy Éva, a Szociális és Családügyi Minisztérium szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felelős helyettes államtitkára.

A Gondosóra program egy olyan eszközös segítség, amely a családok számára jelent megoldást, és nincs mögötte professzionális szolgáltatásnyújtás – magyarázta. Az egyedül élő idősek, akiknek távol vannak a hozzátartozói és nem tudnak olyan elérhetőséget megadni, akinél kulcs van, most is a házi segítségnyújtásból kapnak támogatást – tette hozzá Bódy Éva.

Szerinte meg kell nézni azt, hogy a házi segítségnyújtó hogyan tud ebbe a körbe egyértelmű kommunikáció mentén beavatkozni, magyarán ott, ahol nincs család, hogyan tud rögtön a professzionális segítségnyújtás megjelenni.

Magyar Péter szerint a Gondosóra programban „teljesen elavult és totálisan túlárazott technológiát” alkalmaztak. A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón kérdésre válaszolva beszélt erről. „Itt lesznek eljárások. Egészen döbbenetes. Ez is egy NER-es üzlet volt. Nem a célját vitatom, mert az természetesen nemes, és biztos vagyok benne, hogy sok embernek az egészségét és életét mentette meg vagy segítette” – fogalmazott a kormányfő.

A 2022-ben kezdődött Gondosóra programot 2025 óta vizsgálja az Integritás Hatóság, miután Hadházy Ákos volt parlamenti képviselő túlárazásra hivatkozva feljelentést tett. Az Integritás Hatóság idén július 16-án közölte, hogy több bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett az ügyben.

A Gondosóra programért felelős Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. valótlannak tartja a szolgáltatásról megjelent állításokat és visszautasítja azokat. A társaság honlapján olvasható közlemény szerint a „gondosórára” nem ezermilliárdokat költöttek el, hanem a 108,9 milliárd forintos keretnél is lényegesen kevesebbet, és azt is a szigorú európai uniós és hazai szabályozásoknak megfelelően.

A program azt is tagadja, hogy politikai kampányra használták fel a gondosórát. A közérdekű információk tárgyú hírleveleket ugyanis szerintük kizárólag azoknak a felhasználóknak küldték el, akik hozzájárultak ehhez.

A cikk alapjául szolgáló összefoglalót Herczeg Zsolt készítette.

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