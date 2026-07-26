Két vasúti fővonalról és a HÉV-ről tett közzé Vitézy Dávid fontos információkat

A Déli Körvasút az egész ország közlekedését átalakítja – mondta Vitézy Dávid a Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videójában, amelyben megmutatta a Soroksári út felett helyére került új acélhidat.

A miniszter kiemelte, hogy

úgy tudnak majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal villamosokra, HÉV-ekre, metrókra és nem kell bemenniük a fejpályaudvarokra, amik kapacitáshiányosak, emellett kerülő is.

Hangsúlyozta, hogy a körvasút révén sűríteni lehet az agglomerációból a vasúti közlekedést és több távolsági vonat mehet át Budapesten.

Kitért arra, hogy ha egyszer elkészül a repülőtéri vasút, onnan is lehet majd közvetlen vonat Nyugat-Magyarország és Kelenföld, illetve a Közvágóhíd felé. Elmondta, hogy a körvasút jelentősen meg tudja könnyíteni a közlekedést Hatvan, Gyömrő, Gödöllő, Monor, Biatorbágy, Érd, Budaörs, Törökbálint, Pusztaszabolcs és Székesfehérvár felé.

Vitézy Dávid hangoztatta, hogy „sok-sok évi munka van még előttünk”, mert a népligeti szakasznak a kivitelezési tendere fog majd elindulni a közeljövőben és

még legalább négy év, mire teljesen elkészül a Déli Körvasút.

Emlékeztetett, hogy a beruházást „körbevette rengeteg közpénzügyi és közbeszerzési kritika, túlárazási gyanú”, amiket érdemes kivizsgálni, ezeket a problémákat el kell tudni választani attól, hogy „ez egy szükséges, értelmes és hasznos beruházás”.

2030-ig újul meg a Hatvan–Füzesabony közötti szakasz

A Budapest–Miskolc vasúti fővonal legrosszabb, Hatvan és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 200-230 milliárd forintból készülhet 2030-ig – közölte Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

A tárcavezető azt írta, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként induló átfogó fejlesztés részben az európai uniós kohéziós alapból (IKOP Plusz), részben az Európai Beruházási Bank (EIB) hiteléből valósulhat meg.

A pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is.

A Miskolc után Nyíregyházán, Debrecenen és Szolnokon át Budapestre visszatérő kör-IC-k menetrendje ezzel stabilizálható, kevesebb lesz a késés. A vonalon lévő állomások épületeit és peronjait korszerűsítik, így az új járművekkel együtt teljes körű lehet az akadálymentesség - írta.

Vitézy Dávid hozzátette, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv tartalmazza a Rákos és Kőbánya közötti szakasz fejlesztését is, mert az elővárosi, belföldi és nemzetközi távolsági vonatok ott szedik össze a legnagyobb késéseket. A nagyobb kapacitást, stabilabb menetrendet eredményező fejlesztés 2030-ig indulhat el, szintén IKOP Plusz forrásból.

Megjegyezte, hogy ennek a projektnek az előkészítése egyszer már elindult, de Lázár János leállította.

A miniszter kitért arra is, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv tartalmazza egy Miskolc központú vasútvillamos-hálózat (tram-train) kialakításának vizsgálatát és előkészítését is Kazincbarcika, valamint Tiszaújváros felé, ami „páratlanul versenyképessé teheti a közösségi közlekedést ezeken a viszonylatokon”.