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A Forma-1-es Magyar Nagydíj rajtja a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 26-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Lando Norris nyerte a Hungaroringen a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Infostart / MTI

Lando Norris csapattársa, Oscar Piastri váltóhiba miatt néhány körrel a befutó előtt a második helyről esett ki. Cikkünk frissül!

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap a Hungaroringen.

A pole pozícióból rajtolt 26 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 12. futamgyőzelme, Mogyoródon tavaly után másodszor diadalmaskodott.

Norris mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, míg a dobogó alsó fokára a vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz pilótája állhatott fel.

Mivel a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton (Ferrari), valamint mercedeses csapattársa, George Russell is Antonelli mögött végzett, a 19 éves vb-éllovas növelni tudta az előnyét az összetettben.

A vb csaknem egy hónapos szünet után Zandvoortban, a Holland Nagydíjjal folytatódik.

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Lando Norris nyerte a Hungaroringen a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Lando Norris nyerte a Hungaroringen a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

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