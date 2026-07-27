Itt a hőség, de furcsán megtorpan az időjárás – kiderült, hogy mikor

A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, ezt követően napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel – írja a hétfői időjárásról a HungaroMet előrejelzése.

Délelőtt még a Dunától keletre, majd egyre inkább északkeleten számíthatunk kevés helyen kisebb esőre, záporra és zivatarra. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. Záporok, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között várható.

Aztán ahogy halad előre a hét, egy kis keddi enyhülés, pár fokkal csökkenő átlaghőmérséklet után szerdától erősödik a kánikula, a hét második felben már 38 fok is lehet.