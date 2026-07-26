ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 26. vasárnap Anikó, Anna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök a Forma-1-es Magyar Nagydíj futama elõtt a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 26-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Magyar Péter, Kapitány István és a belügyminiszter is egy helyen tűnt fel vasárnap

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

15 órakor rajtol el a Hungaroringen az idei Forma–1-es Magyar Nagydíj, Magyar Péter miniszterelnök és a kormány több tagja is ott van a pályán.

Magyar Péter miniszterelnököt, Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, valamint Kármán András pénzügyminisztert és Pósfai Gábor belügyminisztert is lefotózták a Hungaroringen, nem sokkal a Forma–1-es Magyar Nagydíj kezdete előtt. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is közzétett egy posztot, amelyben azt írta: „Buszok készenlétben, tele a Volán boxutcája, aki nem helikopterrel jön, visszük busszal!”

A Forma–2-es és Forma–3-as futam már véget ért, most mindenki a 15 órakor rajtoló Forma–1-es futamot várja.

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője rajtolhat majd az élről. A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot. Ez volt az idei első kvalifikáció, amit nem a Mercedes valamelyik versenyzője nyert meg. A büntetések után végül Leclerc rajtol a második, Piastri a harmadik, a holland Max Verstappen (Red Bull) a negyedik, Hamilton az ötödik, a brit George Russell (Mercedes) a hatodik, Antonelli pedig a hetedik helyről.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter, Kapitány István és a belügyminiszter is egy helyen tűnt fel vasárnap

forma-1

hungaroring

magyar nagydíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elrajtolt a futam a Hungaroringen, Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról

Elrajtolt a futam a Hungaroringen, Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról

Sikeresen, baleset nélkül elrajtolt a Hungaroringen a Forma–1-es Magyar Nagydíj. Magyar Péter miniszterelnök szerint az ország érdeke, hogy 2032 után is legyen F1 Magyarországon.
 

Lando Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon – Hamilton és Antonelli is büntetést kapott

Hungaroring: már a Forma–2-esek is befutottak, jön a Forma–1-es Magyar Nagydíj

Magyar Nagydíj: már véget is ért egy verseny a Hungaroringen

Magyar Péter, Kapitány István és a belügyminiszter is egy helyen tűnt fel vasárnap

Problémák adódtak a Hungaroring új aszfaltjával

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vitézy Dávid: 290 busz állt alkatrészhiány miatt májusban, most 170

Vitézy Dávid: 290 busz állt alkatrészhiány miatt májusban, most 170

Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberre egyetlen buszjárat se maradjon ki - írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a budapesti turizmus sötét titka: hatalmas összegeket bukhat Magyarország a jelenlegi rendszerrel

Kiderült a budapesti turizmus sötét titka: hatalmas összegeket bukhat Magyarország a jelenlegi rendszerrel

Budapest turizmusa válaszút elé érkezett, mivel a növekvő forgalom és a kiugró vendégszám nem hozott magával arányos minőségi javulást.

BBC
Business Sport Travel Science
Berlin Pride van ramming likely an 'Islamist terror attack' carried out by German citizen, official says

Berlin Pride van ramming likely an 'Islamist terror attack' carried out by German citizen, official says

A woman dies and 29 injured after vehicle hit crowd before a man stabbed people, says minister, as police hunt suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 26. 15:12
Elrajtolt a futam a Hungaroringen, Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról
2026. július 26. 14:54
Téli gumi, nyári gumi, pakolás, hőfok – minden, amit a Magyar Gumiabroncs Szövetség szerint tudni érdemes
×
×