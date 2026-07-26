Nyolc hónapot töltöttek a Földön kívül az űrhajósok

A Roszkoszmosz orosz űrhivatal tájékoztatása szerint Szergej Kugy-Szvercskov és Szergej Mikajev orosz és Christopher Williams amerikai űrhajósokkal a fedélzetén a Szojuz MSZ-28 űrhajó sikeresen Földet ért a kazah sztyeppében nem messze Zsezgazgan városától.

A NASA amerikai űrkutatási hivatal szerint 241 napos küldetésük során a Földet 3856 alkalommal kerülték meg a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő ISS-en és így több mint 160 millió kilométert tettek meg.

Az orosz űrügynökség élő felvételein a három mosolygó űrhajóst lehetett látni, ahogy éppen ellátták őket leszállás után.

Williams és Mikajev számára ez volt az első küldetés az ISS-en, míg Kugy-Szvercskov számára már a második. Tavaly novemberben indultak az ISS-re.

Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik az ISS-hez köthető projektekben.