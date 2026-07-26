Újabb meteocunami a horvát városban, életveszélyes a szél az Adrián

Stari Gradban mintegy negyven centiméterrel emelkedett az átlagos szint fölé a tenger, elöntve a rakpartot és részlegesen több vendéglátóhelyet is. A víz ezután gyorsan visszahúzódott, a teljes szintingadozás elérte az 55 centimétert.

A meteocunami a tengerszint légnyomásváltozásokkal és gyorsan mozgó időjárási rendszerekkel összefüggő, hirtelen ingadozása.

Az elmúlt másfél hétben több hasonló jelenséget észleltek a horvát Adrián.

Stari Gradban július közepén is hirtelen megemelkedett, majd jelentősen visszahúzódott a tenger,

Mali Losinjban mintegy harminc centiméteres,

Vela Lukában pedig csaknem egyméteres vízszintingadozást mértek.

A meteocunami nem ismeretlen az Adria keleti partvidékén, a mostani eseménysor azonban a rövid időn belüli ismétlődés miatt szokatlan. Egy tudományos összesítés 1931 és 2010 között 21 horvátországi esetet azonosított, elsősorban Stari Gradban és Vela Lukában.

Vasárnap erős délkeleti szél fújt az Adrián, helyenként óránként 70 kilométeres széllökésekkel.

A horvát meteorológiai szolgálat másodfokú, narancssárga figyelmeztetést adott ki a partvidékre. Késő délutánra és estére heves zivatarokat, felhőszakadást, viharos széllökéseket és helyenként jégesőt jeleztek előre.

Solta szigetétől mintegy hat tengeri mérföldre vasárnap délelőtt a vízbe esett és eltűnt egy 46 éves osztrák hajóvezető. A spliti kikötőkapitányság szerint a férfi a hajócsavar köré tekeredett kötelet ellenőrizte, amikor az erős szélben és a nagy hullámzásban a tengerbe esett.

A vitorláson tartózkodók kötelet dobtak neki, de nem tudta elérni, és néhány percen belül szem elől tévesztették. A hajón maradt hat osztrák állampolgár nem sérült meg.

A keresésben a kikötői kapitányság és a tengeri rendőrség hajói, valamint a horvát légierő repülőgépe és egy helikopter vett részt. A hatóságok közlése szerint a kutatást addig folytatják, amíg a tengeri és időjárási körülmények lehetővé teszik.