ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 26. vasárnap Anikó, Anna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök a Forma-1-es Magyar Nagydíj futama elõtt a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 26-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Elrajtolt a futam a Hungaroringen, Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Sikeresen, baleset nélkül elrajtolt a Hungaroringen a Forma–1-es Magyar Nagydíj. Magyar Péter miniszterelnök szerint az ország érdeke, hogy 2032 után is legyen F1 Magyarországon.

„1986 óta folyamatosan van Hungaroring és Forma-1 Magyarországon. Monza mellett talán az egyetlen pálya, ami folyamatosan működik, minden évben megrendezik, mindenki megelégedettségére világszerte, még akkor is, amikor felújítási munka zajlott” – mondta az M4 Sport helyszíni riporterének, Petrovics-Mérei Andreának Magyar Péter, aki azt is elárulta, volt lehetősége Stefano Domenicalivel, az F1 vezérigazgatójával is beszélni. Magyarország miniszterelnöke kiemelte, a verseny óriási lehetőség az ország számára.

„Most is rekordszámú néző lesz, több mint 300 ezer néző a hétvége alatt. Majdnem 80 százalékuk külföldről érkezik. Készen vannak a felújítási munkálatok, 2032-ig van egy élő szerződése a Hungaroringnek a Forma-1-gyel, és van egy ötéves hosszabbítási lehetőség.”

Magyar Péter hozzátette, nagy lehetőség van arra, hogy a négynapos versenyt kiterjesszék egy egyhetes programra.

„Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Magyarországon a legnagyobb európai autógyárak vannak, így a tudás és sok minden együttáll ahhoz, hogy sikeres Hungaroring legyen a következő években is.”

A miniszterelnök elmondta, mindenképpen szükséges a 2037-ig való hosszabbítás, nemcsak a múlt, hanem a jövőbeli lehetőségek miatt is.

„Persze, úgy kell tárgyalni, hogy az ország turizmusa, gazdasága a lehető legtöbbet érezze ebből. Jó lenne, ha még több magyar nézője lehetne a versenynek. Mindenki készen áll a tárgyalásokra, abban maradtunk, hogy folytatjuk.”

Magyar Péter korábban elárulta, hogy Max Verstapennek szurkol, de most semleges nézőként érkezett a Magyar Nagydíjra, és reméli, jó versenyt láthatunk.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elrajtolt a futam a Hungaroringen, Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról

forma-1

hungaroring

magyr péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elrajtolt a futam a Hungaroringen, Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról

Elrajtolt a futam a Hungaroringen, Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról

Sikeresen, baleset nélkül elrajtolt a Hungaroringen a Forma–1-es Magyar Nagydíj. Magyar Péter miniszterelnök szerint az ország érdeke, hogy 2032 után is legyen F1 Magyarországon.
 

Lando Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon – Hamilton és Antonelli is büntetést kapott

Hungaroring: már a Forma–2-esek is befutottak, jön a Forma–1-es Magyar Nagydíj

Magyar Nagydíj: már véget is ért egy verseny a Hungaroringen

Magyar Péter, Kapitány István és a belügyminiszter is egy helyen tűnt fel vasárnap

Problémák adódtak a Hungaroring új aszfaltjával

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vitézy Dávid: 290 busz állt alkatrészhiány miatt májusban, most 170

Vitézy Dávid: 290 busz állt alkatrészhiány miatt májusban, most 170

Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberre egyetlen buszjárat se maradjon ki - írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a budapesti turizmus sötét titka: hatalmas összegeket bukhat Magyarország a jelenlegi rendszerrel

Kiderült a budapesti turizmus sötét titka: hatalmas összegeket bukhat Magyarország a jelenlegi rendszerrel

Budapest turizmusa válaszút elé érkezett, mivel a növekvő forgalom és a kiugró vendégszám nem hozott magával arányos minőségi javulást.

BBC
Business Sport Travel Science
Berlin Pride van ramming likely an 'Islamist terror attack' carried out by German citizen, official says

Berlin Pride van ramming likely an 'Islamist terror attack' carried out by German citizen, official says

A woman dies and 29 injured after vehicle hit crowd before a man stabbed people, says minister, as police hunt suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 26. 14:54
Téli gumi, nyári gumi, pakolás, hőfok – minden, amit a Magyar Gumiabroncs Szövetség szerint tudni érdemes
2026. július 26. 14:36
Magyar Péter, Kapitány István és a belügyminiszter is egy helyen tűnt fel vasárnap
×
×