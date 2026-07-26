Elrajtolt a futam a Hungaroringen, Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról

„1986 óta folyamatosan van Hungaroring és Forma-1 Magyarországon. Monza mellett talán az egyetlen pálya, ami folyamatosan működik, minden évben megrendezik, mindenki megelégedettségére világszerte, még akkor is, amikor felújítási munka zajlott” – mondta az M4 Sport helyszíni riporterének, Petrovics-Mérei Andreának Magyar Péter, aki azt is elárulta, volt lehetősége Stefano Domenicalivel, az F1 vezérigazgatójával is beszélni. Magyarország miniszterelnöke kiemelte, a verseny óriási lehetőség az ország számára.

„Most is rekordszámú néző lesz, több mint 300 ezer néző a hétvége alatt. Majdnem 80 százalékuk külföldről érkezik. Készen vannak a felújítási munkálatok, 2032-ig van egy élő szerződése a Hungaroringnek a Forma-1-gyel, és van egy ötéves hosszabbítási lehetőség.”

Magyar Péter hozzátette, nagy lehetőség van arra, hogy a négynapos versenyt kiterjesszék egy egyhetes programra.

„Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Magyarországon a legnagyobb európai autógyárak vannak, így a tudás és sok minden együttáll ahhoz, hogy sikeres Hungaroring legyen a következő években is.”

A miniszterelnök elmondta, mindenképpen szükséges a 2037-ig való hosszabbítás, nemcsak a múlt, hanem a jövőbeli lehetőségek miatt is.

„Persze, úgy kell tárgyalni, hogy az ország turizmusa, gazdasága a lehető legtöbbet érezze ebből. Jó lenne, ha még több magyar nézője lehetne a versenynek. Mindenki készen áll a tárgyalásokra, abban maradtunk, hogy folytatjuk.”

Magyar Péter korábban elárulta, hogy Max Verstapennek szurkol, de most semleges nézőként érkezett a Magyar Nagydíjra, és reméli, jó versenyt láthatunk.