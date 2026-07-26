ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 26. vasárnap Anikó, Anna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Kiadták a fő Covid-csalót

Infostart / MTI

Jamaica kiadta az Egyesült Államoknak a Covid-csalások körözési listájának élén szereplő bűnözőt.

A jamaicai hatóságok kiadták az Egyesült Államoknak egy több tíz millió dolláros csalás vádlottját, a Covid-forrásokkal való visszaélések körözési listájának élén álló bűnözőt – közölte Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója szombaton.

Azt mondta, hogy a Harley Newman álnév alatt a karibi szigetországban élő Elaine Angene Escoe-t hosszabb nyomozati munka eredményeként fogták el, és csütörtökön szállították át az Egyesült Államokba.

A 41 éves nő ellen egy dél-floridai szövetségi bíróságon zajlik a büntetőeljárás a koronavírus-járvány idején a gazdasági vállalkozások számára nyújtott pénzügyi segélyekkel való nagy összegű visszaélés miatt.

A 32 millió dollárt (csaknem 10,2 milliárd forintot) érintő ügyben tavaly emeltek vádat, ezt követően pedig májusban Elaine Angene Escoe nem jelent egy bírósági idézésre, ennek nyomán adtak ki ellene körözést. A nyomozás megállapította, hogy Jamaicára távozott, ahol felkutatták, és őrizetbe vették. A csalással vádolt nő a kárösszeg miatt az FBI Covid-csalásokat nyilvántartó körözési listájának élén szerepelt.

Az ellene felhozott vádpontok között megtalálható bűnszervezetben elkövetett banki csalás, és szintén bűnszervezetben elkövetett többszörös pénzmosás.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Kiadták a fő Covid-csalót

egyesült államok

jamaica

covid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lando Norris nyerte a Hungaroringen a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Lando Norris nyerte a Hungaroringen a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Lando Norris csapattársa, Oscar Piastri váltóhiba miatt néhány körrel a befutó előtt a második helyről esett ki. Norris mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, míg a dobogó alsó fokára a vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz pilótája állhatott fel. Antonelli így 50 pontra növelte előnyét a pontversenyben.
 

Így még nem hallotta a Himnuszt: hátborzongató pillanat a Hungaroringen a rajt előtt – videó

Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról

Hungaroring: már a Forma–2-esek is befutottak, jön a Forma–1-es Magyar Nagydíj

Magyar Nagydíj: már véget is ért egy verseny a Hungaroringen

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy gyomrost kaptak az ETF-ek, de kettőt pislogtunk, és máris új csúcsokat ostromolnak az imádott befektetések

Nagy gyomrost kaptak az ETF-ek, de kettőt pislogtunk, és máris új csúcsokat ostromolnak az imádott befektetések

Az ETF-piac 2026 első félévében mind Amerikában, mind Európában új rekordokat döntött: a világelső USA kezelt vagyona 17 százalékkal 15 818 milliárd dollárra, Európáé pedig 20 százalékkal 3100 milliárd euróra nőtt. A vagyonnövekedés mintegy 42-43 százalékát a nettó tőkebeáramlás adta, a többi a mögöttes eszközök felértékelődésének köszönhető. A márciusi, az iráni háborúhoz köthető piaci zuhanás idején is pozitív maradt a tőkeáramlás mindkét régióban, áprilisban pedig erőteljes visszapattanás következett. A részvény-ETF-ek teljesen uralják a piacot, a kezelt vagyon közel 80 százalékáért felelnek mindkét kontinensen, miközben a termékek száma Amerikában és Európában egyaránt 12 százalékkal bővült.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális cunami csapott le a kedvelt horvát nyaralóhelyen: egy hajós eltűnt az ítéletidőben

Brutális cunami csapott le a kedvelt horvát nyaralóhelyen: egy hajós eltűnt az ítéletidőben

Tíz nap alatt harmadszor öntötte el meteocunami vasárnap a horvátországi Hvar szigetén fekvő Stari Grad rakpartját

BBC
Business Sport Travel Science
Berlin Pride van ramming likely an 'Islamist terror attack' carried out by German citizen, official says

Berlin Pride van ramming likely an 'Islamist terror attack' carried out by German citizen, official says

A woman dies and 29 injured after vehicle hit crowd before a man stabbed people, says minister, as police hunt suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 26. 17:54
Újabb meteocunami a horvát városban, életveszélyes a szél az Adrián
2026. július 26. 17:18
Tömegverekedés tört ki az Easyjet járatán
×
×