Kiadták a fő Covid-csalót

A jamaicai hatóságok kiadták az Egyesült Államoknak egy több tíz millió dolláros csalás vádlottját, a Covid-forrásokkal való visszaélések körözési listájának élén álló bűnözőt – közölte Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója szombaton.

Azt mondta, hogy a Harley Newman álnév alatt a karibi szigetországban élő Elaine Angene Escoe-t hosszabb nyomozati munka eredményeként fogták el, és csütörtökön szállították át az Egyesült Államokba.

A 41 éves nő ellen egy dél-floridai szövetségi bíróságon zajlik a büntetőeljárás a koronavírus-járvány idején a gazdasági vállalkozások számára nyújtott pénzügyi segélyekkel való nagy összegű visszaélés miatt.

A 32 millió dollárt (csaknem 10,2 milliárd forintot) érintő ügyben tavaly emeltek vádat, ezt követően pedig májusban Elaine Angene Escoe nem jelent egy bírósági idézésre, ennek nyomán adtak ki ellene körözést. A nyomozás megállapította, hogy Jamaicára távozott, ahol felkutatták, és őrizetbe vették. A csalással vádolt nő a kárösszeg miatt az FBI Covid-csalásokat nyilvántartó körözési listájának élén szerepelt.

Az ellene felhozott vádpontok között megtalálható bűnszervezetben elkövetett banki csalás, és szintén bűnszervezetben elkövetett többszörös pénzmosás.