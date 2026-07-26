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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b3) és Vlagyimir Putyin orosz államfõ (j3) találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án. Balról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A Kremlben Orbán Viktorról beszéltek

Infostart / MTI

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök mindig tolmácsok segítségével tárgyalt, a beszélgetés sohasem folyt orosz nyelven – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára a Rosszijszkaja Gazeta című kormánylapnak.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivőjeerről azért kapott kérdést , mert Orbán Viktor szombati tusványosi beszédében oroszul idézte Nyikolaj Csernyisevszkij Mit tegyünk? (Sto gyelaty?) regényének címét. Ez felkeltette az orosz média figyelmét. „Őszintén szólva úgy gondolom, hogy egyszerűen csak a mű címét idézte. Ő művelt ember” – nyilatkozott Peszkov.

„A tárgyalások soha nem folytak orosz nyelven, mindig tolmácsok közreműködésével” zajlottak – tette hozzá a szóvivő az orosz hírügynökségek által idézett lapinterjújában.

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