A Kremlben Orbán Viktorról beszéltek

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivőjeerről azért kapott kérdést , mert Orbán Viktor szombati tusványosi beszédében oroszul idézte Nyikolaj Csernyisevszkij Mit tegyünk? (Sto gyelaty?) regényének címét. Ez felkeltette az orosz média figyelmét. „Őszintén szólva úgy gondolom, hogy egyszerűen csak a mű címét idézte. Ő művelt ember” – nyilatkozott Peszkov.

„A tárgyalások soha nem folytak orosz nyelven, mindig tolmácsok közreműködésével” zajlottak – tette hozzá a szóvivő az orosz hírügynökségek által idézett lapinterjújában.