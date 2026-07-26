Kikapott a Ferencváros az NB I nyitófordulójában

Az előző idényben ezüstérmes Ferencváros 4-2-es vereséget szenvedett a legutóbbi kiírásban harmadik Paks otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga szezonnyitó fordulójának vasárnap esti mérkőzésén.

A bajnok Győrtől érkezett Borbély Balázs vezetőedzőnek ez volt a negyedik tétmérkőzése az FTC kispadján, csapata első alkalommal kapott ki, eddig három Európa-liga selejtezőn százszázalékos volt a mérlege.

Előzőleg szintén vasárnap a bajnoki címvédő ETO FC több mint egy órán keresztül emberelőnyben futballozva 2-2-es döntetlent játszott az élvonalba három év után visszatérő Vasas otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójában vasárnap. A Vasas 2023 áprilisában nyert legutóbb mérkőzést az NB I-ben, és 1170 nap után szerzett gólt az élvonalban. A győriek az elmúlt 16 évben csak egyszer győzték le idegenben a Vasast, még a másodosztályban 2019 februárjában.

A Ferencváros és a Paks 46. alkalommal találkozott egymással bajnoki mérkőzésen, és előzetesen izgalmas összecsapásra volt kilátás, hiszen az eddigi találkozókon 3,4-es gólátlagot hoztak össze a felek.

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője alaposan felforgatta kezdőcsapatát, vélhetően azért, hogy pihentesse kulcsjátékosait a Twente elleni csütörtöki Európa-liga selejtező visszavágóra.

A vendégeknél Frank Kovacevicet sérülés miatt már a 4. percben le kellett cserélni, előtte nem sokkal a horvát támadó ziccert rontott. A helyére Yusuf érkezett, aki szűk negyedórával később megszerezte a vezetést a Ferencvárosnak, a házigazdák azonban öt perc múlva egy kapu előtti kavarodás után egyenlítettek. A rendkívül eseménydús első félidő közepén újra a fővárosiak kerültek előnybe a csapatba hosszú idő után visszatérő Botka Endre fejesével, ám ezúttal sem örülhettek sokáig, Szalai József ugyanis egy tökéletes kiugratást értékesített higgadtan.

A fordulást követően lendületben maradt a Paks, és rövid időn belül mindkét gólszerzője, Szalai, majd Pető is duplázott, az FTC Yusuf révén a 79. percben szépíthetett volna, de ziccert rontott a csatár.

Az FTC ennél közelebb már nem került a gólhoz, így a Paks magabiztos győzelmet aratott.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

Paksi FC–Ferencvárosi TC 4-2 (2-2)

Vasas FC–ETO FC Győr 2-2 (0-0)

Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0-2 (0-2)

Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC 1-1 (0-0)

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 2-1 (0-1)

MTK Budapest–ZTE FC hétfő 19.30

A tabella:

1. Paksi FC 1 1 0 0 4-2 3

2. Puskás Akadémia FC 1 1 0 0 2-0 3

3. Nyíregyháza Spartacus FC 1 1 0 0 2-1 3

4. ETO FC 1 0 1 0 2-2 1

5. Vasas FC 1 0 1 0 2-2 1

6. Kispest-Honvéd FC 1 0 1 0 1-1 1

7. Kisvárda Master Good 1 0 1 0 1-1 1

8. MTK Budapest 0 0 0 0 0-0 0

9. Zalaegerszegi TE FC 0 0 0 0 0-0 0

10. Újpest FC 1 0 0 1 1-2 0

11. Ferencvárosi TC 1 0 0 1 2-4 0

12. Debreceni VSC 1 0 0 1 0-2 0