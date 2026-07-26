Halálos vonatbaleset Magyarországon, mentőhelikopter érkezett, az autó szinte megsemmisült

Vonattal ütközött egy személyautó vasárnap a borsodi Tállyán a Táncsics Mihály utcában, egy andráskereszttel jelzett átjáróban. A vonat Abaújszántóról Szerencsre tartott, a két település között pótlóbuszokat indítottak – tudatta a MÁV csoport a honlapján.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton öten, az autóban ketten utaztak. Utóbbi vezetője ki tudott szállni a járműből, az utasát a tűzoltók emelték ki.

A balesetről a boon.hu helyi hírportál közölt fotókat. A helyi hírportál információ szerint az autót egy 42 éves nő vezette, aki néhány hónapja szerezte a jogosítványát.