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Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és Schiffer András ügyvéd, a Lehet Más a Politika korábbi társelnöke a 30 éve történt  rendszerváltás 1989/90 című előadáson a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) második napján az erdélyi Tusnádfürdőn 2019. július 25-én.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

A Mi Hazánk is jelölt alkotmánybírót, Magyar Péter élesen reagált

Infostart / MTI

„A Tisza valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra. A Mi Hazánk–Fidesz–Munkáspárt koalíció pedig Schiffer Andrást. Összenő, ami…” – írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebookon.

Magyar Péter mindezt arra reagálva közölte, hogy a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László vasárnap az X-en bejelentette, Schiffer András ügyvédet, politikust jelölik alkotmánybírónak.

A Tisza-frakció jelöltje Sonnevend Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára.

Az Országgyűlés hétfői ülésén megválaszthatják a képviselők Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választja meg a parlament.

A Fidesz közölte, hogy tiltakozva az Lapatörvény 17. módosítása ellen illegitimnek tekint minden jelöltet, és nem vesz részt az új alkomtánybírák megválasztásában sem.

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Kezdőlap    Belföld    A Mi Hazánk is jelölt alkotmánybírót, Magyar Péter élesen reagált

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