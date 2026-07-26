A Mi Hazánk is jelölt alkotmánybírót, Magyar Péter élesen reagált

Magyar Péter mindezt arra reagálva közölte, hogy a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László vasárnap az X-en bejelentette, Schiffer András ügyvédet, politikust jelölik alkotmánybírónak.

A Tisza-frakció jelöltje Sonnevend Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára.

Az Országgyűlés hétfői ülésén megválaszthatják a képviselők Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választja meg a parlament.

A Fidesz közölte, hogy tiltakozva az Lapatörvény 17. módosítása ellen illegitimnek tekint minden jelöltet, és nem vesz részt az új alkomtánybírák megválasztásában sem.