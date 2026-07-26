Alkatrészhiány a Volánnál – Vitézy Dávid ígéretet tett

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy „májusban Lázár János hibás döntései nyomán” 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent.

A bejegyzéshez csatolt videó szerint Vitézy Dávid Fóton, a Volánbusz egyik karbantartó telepén járt. A videóban elmondta, hogy azon a telephelyen buszok százait tartják karban.

Kiemelte, hogy „váratlan mértékű válsághelyzetet” örököltek májusban, aminek a megoldásához már közelebb kerültek. Mint mondta, „korábban is sokat kritizáltam Lázár Jánost amiatt, mert agyonközpontosította” a MÁV-nál és a Volánnál a beszerzéseket.

„Egy, a volt iskolatársa által vezetett cégben összeközpontosították az összes közlekedési cég összes beszerzését és logisztikai, raktározási, alkatrészellátási tevékenységét”,

aminek a vége azt lett, hogy május végére a szükséges alkatrésztípusoknak több mint fele nem volt elérhető a Volánbusz telephelyein, így Fóton sem – fogalmazott.

Hozzátette: „hagyták lejárni a régi szerződéseket áprilisban-májusban úgy, hogy nem voltak meg a közbeszerzési eljárások ahhoz, hogy ezeket pótolni lehessen”.

Kiemelte, hogy válságintézkedésekkel, „emberfeletti munkával” próbálták orvosolni a problémát az elmúlt másfél-két hónapban a MÁV csoport és a minisztérium dolgozói, hogy nyárra ne omoljon össze a Volánbusz közlekedése.

Vitézy Dávid szerint vannak még más problémák is a Volánbusz működésében, egyrészt létszámhiány van a karbantartásban, másrészt „a járműflotta sincsen a legjobb állapotban”. Hozzátette, hogy réges-rég cserére szorulnak azok a buszok, amik képesek autópályán közlekedni, mert már mindegyik több mint egymillió kilométert futott.