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Credobus Inovell 12 típusú autóbuszok a Volánbusz Zrt. győri rendezvényén 2022. október 26-án. A Kravtex-Kühne Csoport októberben megkezdte száz új autóbusz szállítását a Volánbusznak, ezek beszerzési értéke nettó 6,5 milliárd forint. A közlekedési társaság 2018-ban indult jármű-fiatalítási programja során több mint 2100 új és újszerű autóbusz állt, illetve állhat forgalomba jövő év elejéig. Ezzel a 6000 járműből álló flotta harmadát sikerült megújítani négy év alatt.
Nyitókép: Krizsán Csaba

Alkatrészhiány a Volánnál – Vitézy Dávid ígéretet tett

Infostart

Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberre egyetlen buszjárat se maradjon ki – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy „májusban Lázár János hibás döntései nyomán” 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent.

A bejegyzéshez csatolt videó szerint Vitézy Dávid Fóton, a Volánbusz egyik karbantartó telepén járt. A videóban elmondta, hogy azon a telephelyen buszok százait tartják karban.

Kiemelte, hogy „váratlan mértékű válsághelyzetet” örököltek májusban, aminek a megoldásához már közelebb kerültek. Mint mondta, „korábban is sokat kritizáltam Lázár Jánost amiatt, mert agyonközpontosította” a MÁV-nál és a Volánnál a beszerzéseket.

„Egy, a volt iskolatársa által vezetett cégben összeközpontosították az összes közlekedési cég összes beszerzését és logisztikai, raktározási, alkatrészellátási tevékenységét”,

aminek a vége azt lett, hogy május végére a szükséges alkatrésztípusoknak több mint fele nem volt elérhető a Volánbusz telephelyein, így Fóton sem – fogalmazott.

Hozzátette: „hagyták lejárni a régi szerződéseket áprilisban-májusban úgy, hogy nem voltak meg a közbeszerzési eljárások ahhoz, hogy ezeket pótolni lehessen”.

Kiemelte, hogy válságintézkedésekkel, „emberfeletti munkával” próbálták orvosolni a problémát az elmúlt másfél-két hónapban a MÁV csoport és a minisztérium dolgozói, hogy nyárra ne omoljon össze a Volánbusz közlekedése.

Vitézy Dávid szerint vannak még más problémák is a Volánbusz működésében, egyrészt létszámhiány van a karbantartásban, másrészt „a járműflotta sincsen a legjobb állapotban”. Hozzátette, hogy réges-rég cserére szorulnak azok a buszok, amik képesek autópályán közlekedni, mert már mindegyik több mint egymillió kilométert futott.

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