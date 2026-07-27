Magyar Péter is felszólal, új alkotmánybírát választhat hétfőn az Országgyűlés

Hétfőre és keddre az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány nevében a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható.

A hétfői ülés 13 órakor a napirend szerint Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, a kormányfő utalt is erre egy vasárnapi Facebook-bejegyzésében („Hétfőn újra abszolút Parlament!” – írta, és színfalak mögötti fotókat is közölt).

Ruff Bálint nyolc előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Ezek között szerepel

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása,

a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, valamint

a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat.

A héten elhalasztották a zárószavazását, de a jövő héten ismét a parlament elé kerülhet

a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítás.

A miniszter kérte a napirendre vételét

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításának, továbbá

a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről szóló törvénymódosításnak.

Megvitathatja az Országgyűlés

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot, valamint

a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítását.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásával hatékonyan megvalósulhat a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a közvagyonvesztés megakadályozása, valamint a vagyonkimentés megszakítása – indokolta kezdeményezését Ruff Bálint.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását, ez lesz a hetedik rendkívüli ülés.

Alkotmánybírót is választhat a parlament hétfőn

Megválaszthatja az Alkotmánybíróság (Ab) új tagját hétfőn az Országgyűlés – derül ki a parlament rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben.

Az alaptörvény szerint az Országgyűlés – az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság javaslatára – titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választ alkotmánybírót.

Sonnevend Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza-frakció – jelentette be Facebook-oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton.

Hende Csaba megbízatása az alaptörvény tizenhetedik módosításának hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét.

Mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője, már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása.

A tizenhetedik alaptörvény-módosítással további alkotmánybírók megbízatása is megszűnik, mivel betöltötték hetvenedik életévüket.

Polt Péternek, az Ab elnökének,

Haszonicsné Ádám Mária,

Juhász Miklós és

Lomnici Zoltán alkotmánybírónak

a megbízatása az alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő második hónap első napján szűnik meg.

A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybíró megválasztásában

A Fidesz nem vesz részt az Alkotmánybíróság új tagjának jelölési folyamatában és megválasztásában sem – közölte az ellenzéki párt parlamenti frakciója. A Fidesz-frakció közleményében azt írta: a Tisza Párt „önkényesen megfosztotta” Hende Csabát alkotmánybírói tisztségétől. Helyére most új alkotmánybírót akar választani úgy, hogy jelölésre két napot, a jelöltek megvitatására pedig egy napot hagyna. „Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt – sem a jelölésben, sem a választásban” – közölték.