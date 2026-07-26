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Nyitókép: Janos Illesi/Getty Images

Óriásit változott a Balaton néhány nap alatt, és még nincs vége

Infostart / MTI

Egy hét alatt közel 6 Celsius-fokkal hűlt le a Balaton vize: míg július 18-án 26,6 fokot mértek, szombat reggel már csak 20,8 fokos volt a tó – derül ki a HungaroMet Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, a hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tó vizének napi átlaghőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott.

A júliusi változékony időjárás után a jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton vize – jelezték.

Közölték azt is, a hivatalos vízhőmérséklet-mérés a Siófoki Viharjelző Obszervatórium előtt, mély vízben, egyméteres mélységben történik. A part közelében, a sekélyebb területeken ezért akár 1-2 fokkal magasabb is lehet a víz hőmérséklete.

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