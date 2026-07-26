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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Vajon miért?” – Magyar Péter ijesztő üzenetet küldött az EU-pénzekről és a Fideszről

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Vajon miért akarja a Fidesz megakadályozni, hogy Magyarország hozzájusson az uniós ezermilliárdokhoz? – kérdezi Magyar Péter.

A kormányfő Facebook-bejegyzést tett közzé arról, hogy a Fidesz az Alkotmánybíróságon megtámadta az EU-pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot.

„A TISZA-kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán-kormány három év alatt nem volt képes. Elfogadtuk a korrupcióellenes intézkedéseket, aminek köszönhetően a magyarok hozzájuthatnak az őket megillető 6 ezer milliárd forint uniós forráshoz.

A Fidesz először a Parlamentben leszavazta a korrupcióellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz.

Vajon mi járhat a Fidesz-frakció fejében, amikor el akarják venni az ezermilliárdokat a magyar egészségügytől, az oktatástól, a közlekedéstől, a magyar vállalkozásoktól? Vajon miért akarják ellehetetleníteni az energiahatékonysági, a bérlakásépítési és a vidékfejlesztési programokat? Vajon miért akarják megakadályozni, hogy közösen beindítsuk a magyar gazdaságot, amire ők négy éve nem voltak képesek? Hogy hívhatja magát nemzetinek egy párt, miközben minden lépésével a hazája és a magyarok ellen tesz?” – írja Magyar Péter miniszterelnök.

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Kezdőlap    Belföld    „Vajon miért?” – Magyar Péter ijesztő üzenetet küldött az EU-pénzekről és a Fideszről

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Íme, Orbán Viktor legfontosabb tusnádfürdői üzenetei a Fidesz jövőjéről – összefoglaló

„Vajon miért?” – Magyar Péter ijesztő üzenetet küldött az EU-pénzekről és a Fideszről

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