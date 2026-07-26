Elhunyt a híres magyar rendező

Tóth Tihamért, méltósággal viselt hosszantartó betegség után július 25-én érte a halál a tolna megyei Regölyben.

A hazai televíziózás és ismeretterjesztő dokumentumfilmezés meghatározó alakja 1949. április 19 -én született Száron.

Hosszú éveken át dolgozott a Magyar Televíziónak. Egyik legfontosabb és legszélesebb körben ismert munkája a Főtér című kulturális-turisztikai magazinműsor volt, amely Magyarország tájait, értékeit és emberi történeteit mutatta be.

Rendezője és operatőre volt 2008-as Botcsinálta táltos – A piermonti magyar című dokumentumfilmnek, emlékezetes alkotása még a Sírjaik hol domborulnak című dokumentumfilm. Egy ideig az oroszlányi és a komáromi helyi televíziót is vezette. Tóth Tihamér a Magyar Filmakadémia tagja volt.