Tour de France: élő legendává vált a szlovén kerékpáros

Noha nem esett az eső, a vasárnapi záróetapon az összetettre vonatkozó időket az utolsó három körre fordulva, a céltól mintegy 48 kilométerre állapították meg, onnantól már csak a szakaszgyőzelemért ment a harc.

A szlovén világbajnok csatlakozott az örökrangsor élén öt sikerrel álló

francia Jacques Anquetil,

belga Eddy Merckx,

francia Bernard Hinault és

spanyol Miguel Induráin

mellé. (Az amerikai Lance Armstrongot doppingolás miatt utólag megfosztották hét elsőségétől.)

Eddy Merckx: Pogacar megdönti minden rekordunkat Az országúti kerékpársport legendás belga alakja, Eddy Merckx szerint Tadej Pogacar hamarosan meg fogja dönteni az összetett győzelmek csúcsát a Tour de France-on, és véleménye szerint a szlovén világbajnok lehet a sportág történetében az, aki egy naptári éven belül mindhárom háromhetes körversenyt megnyeri.

A Touron idén a második az olimpiai bajnok belga Remco Evenepoel lett, a harmadik helyet pedig Pogacar mexikói csapattársa, Isaac del Toro szerezte meg, aki ezzel a legjobb fiatalként fehér trikósként zárt.

A pontverseny zöld trikóját a dán Mads Pedersen viheti haza, míg a hegyi pontverseny legjobbjaként a pöttyös trikót az ecuadori Richard Carapaz érdemelte ki.

A Movistar portugál versenyzője, Nelson Oliveira lett a sportág történetében az első, aki pályafutása 24 Grand Tour-versenyét kivétel nélkül befejezte.

A Bordeaux körüli erdőtüzek nyomán az eredetileg a 21. szakaszra kirendelt rendvédelem tagjainak egy részét átcsoportosították, így a táv 133 kilométerről 89 kilométerre rövidült, az eredeti rajtvárosból, Thoiryból buszokkal vitték át a kerékpárosokat Párizsba. Ezáltal a szokásosnál kevesebb idő jutott az utolsó etap elejét hagyományosan jellemző ünneplésre.

A fővárosi körpályában a tavalyi kiírás után ezúttal is helyet kapott a 2024-es olimpián megmászott Montmartre, amelyre most háromszor kaptattak fel a bringások, a befutónak pedig szokás szerint a Champs-Elysées adott otthont.