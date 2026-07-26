Tour de France: élő legendává vált a szlovén kerékpáros

Noha nem esett az eső, a vasárnapi záróetapon az összetettre vonatkozó időket az utolsó három körre fordulva, a céltól mintegy 48 kilométerre állapították meg, onnantól már csak a szakaszgyőzelemért ment a harc.
A szlovén világbajnok csatlakozott az örökrangsor élén öt sikerrel álló
- francia Jacques Anquetil,
- belga Eddy Merckx,
- francia Bernard Hinault és
- spanyol Miguel Induráin
mellé. (Az amerikai Lance Armstrongot doppingolás miatt utólag megfosztották hét elsőségétől.)
A Touron idén a második az olimpiai bajnok belga Remco Evenepoel lett, a harmadik helyet pedig Pogacar mexikói csapattársa, Isaac del Toro szerezte meg, aki ezzel a legjobb fiatalként fehér trikósként zárt.
A pontverseny zöld trikóját a dán Mads Pedersen viheti haza, míg a hegyi pontverseny legjobbjaként a pöttyös trikót az ecuadori Richard Carapaz érdemelte ki.
A Movistar portugál versenyzője, Nelson Oliveira lett a sportág történetében az első, aki pályafutása 24 Grand Tour-versenyét kivétel nélkül befejezte.
A Bordeaux körüli erdőtüzek nyomán az eredetileg a 21. szakaszra kirendelt rendvédelem tagjainak egy részét átcsoportosították, így a táv 133 kilométerről 89 kilométerre rövidült, az eredeti rajtvárosból, Thoiryból buszokkal vitték át a kerékpárosokat Párizsba. Ezáltal a szokásosnál kevesebb idő jutott az utolsó etap elejét hagyományosan jellemző ünneplésre.
A fővárosi körpályában a tavalyi kiírás után ezúttal is helyet kapott a 2024-es olimpián megmászott Montmartre, amelyre most háromszor kaptattak fel a bringások, a befutónak pedig szokás szerint a Champs-Elysées adott otthont.