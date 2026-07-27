ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.77
usd:
315.43
bux:
143471.05
2026. július 27. hétfő Liliána, Olga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tyumen, Russia - January 21, 2020: TikTok and Facebook, YouTube application on screen Apple iPhone XR
Nyitókép: 5./15 WEST/Getty Images

Másolja a TikTokot a Facebook

Infostart

A Meta változtatni akar a Facebookon, mert egyre többen mennek át a TikTokra. Az útirány azonban olyan, mintha lemásolnák a TikTokot...

Tom Alison, a Facebook vezetője pénteken bejelentette: még az idei évben megkezdik az „alapjaiban újragondolt élmény” tesztelését a platformon, mely igencsak szembetűnő változásokat fog hozni. Például az alkalmazás megnyitásakor rögtön egy teljes képernyős videó bukkanhat fel a felhasználó mobilján – írja a hvg.hu összefoglalója a The Verge alapján.

A Meta egyelőre nem mutatta be, hogyan néz majd ki a megújult, kísérleti felület. De annyit elárult, hogy azokban az országokban próbálja ki először, ahol nagy a videós tartalmak iránti érdeklődés.

A cég szerint azért döntöttek így, mert már lassan a beszélgetések is videókkal zajlanak, ahogyan a közösségek kialakulásában és a kereskedelemben is ez az egyik legnépszerűbb formátum.

A Meta nem közöl konkrét adatokat arról, hogy hány felhasználója van az egyes platformjainak, de annyit elárultak, hogy 2026 első negyedévében összesen 20 millió felhasználót veszítettek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Másolja a TikTokot a Facebook

facebook

tiktok

social média

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lando Norris nyerte a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Lando Norris nyerte a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Norris csapattársa, Oscar Piastri váltóhiba miatt néhány körrel a befutó előtt a második helyről esett ki. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen. A vb-pontversenyt vezető Kimi Antonelli lett a harmadik, és 50 pontra növelte előnyét a pontversenyben.
 

Így még nem hallotta a Himnuszt: hátborzongató pillanat a Hungaroringen a rajt előtt – videó

Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról

Hungaroring: már a Forma–2-esek is befutottak, jön a Forma–1-es Magyar Nagydíj

Magyar Nagydíj: már véget is ért egy verseny a Hungaroringen

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás

Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás

A Tisza Párt frakciója Sonnevend Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére, a parlament pedig már hétfőn megválaszthatja a testület új tagját. Három településen tartottak ma időközi önkormányzati választást: Bárdudvarnokon és Bakócán polgármestert és képviselőket választottak, Békéscsabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaztak. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, ezt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. Megújul a Népliget és a Planetárium. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány döntéseivel vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter

Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter

A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 100 százalékos, illetve 70 százalékos mértékű kamattámogatást hirdetett Bóna Szabolcs

BBC
Business Sport Travel Science
Macron calls crisis meeting as wildfires threaten Bordeaux and heatwave looms

Macron calls crisis meeting as wildfires threaten Bordeaux and heatwave looms

Blazes are about 15km from Bordeaux, but the city's mayor says there are no plans to evacuate.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 27. 04:45
Érik az iráni–ukrán fegyveres konfliktus
2026. július 26. 22:30
Mi belépünk, ők kilépnek – mert „nem engednek az imperialistáknak”
×
×