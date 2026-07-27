Másolja a TikTokot a Facebook

Tom Alison, a Facebook vezetője pénteken bejelentette: még az idei évben megkezdik az „alapjaiban újragondolt élmény” tesztelését a platformon, mely igencsak szembetűnő változásokat fog hozni. Például az alkalmazás megnyitásakor rögtön egy teljes képernyős videó bukkanhat fel a felhasználó mobilján – írja a hvg.hu összefoglalója a The Verge alapján.

A Meta egyelőre nem mutatta be, hogyan néz majd ki a megújult, kísérleti felület. De annyit elárult, hogy azokban az országokban próbálja ki először, ahol nagy a videós tartalmak iránti érdeklődés.

A cég szerint azért döntöttek így, mert már lassan a beszélgetések is videókkal zajlanak, ahogyan a közösségek kialakulásában és a kereskedelemben is ez az egyik legnépszerűbb formátum.

A Meta nem közöl konkrét adatokat arról, hogy hány felhasználója van az egyes platformjainak, de annyit elárultak, hogy 2026 első negyedévében összesen 20 millió felhasználót veszítettek.