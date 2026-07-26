Több tízezer autósnak kell a zsebébe nyúlnia egy szabályváltozás miatt

2024. szeptember 1-je óta nem jár zöld rendszám Magyarországon az új plug-in hibrid és hatótávnövelt elektromos járművekre. Ezek azok a hibrid autók, amelyeket konnektorról is lehet tölteni. Igazából eddig volt egy olyan kis kivétel, hogy aki korábban megkapta ezt a rendszámot, és még megvan az autóján, az 2026. november végéig megtarthatja, csak addig kell lecserélni – magyarázta Biró Balázs, a villanyautósok.hu újságírója, hozzátéve: az érintetteknek mindenképpen rendszámot kell cserélniük. A zöld alapszínű rendszámot fehér alapszínűre kell cserélni. Az más kérdés, hogy

két opció is van: meg lehet maradni az eredeti a betű-szám-kombinációnál, de van olyan lehetőség is, hogy teljesen új rendszámot kér az illető. De minden esetben fizetni kell érte.

Nagyon nagy eltérés a két opció között nincs:

ha új rendszámot kérünk, az 17 500 forint körül van,

ha a régi rendszám marad, az 16 600 forint,

tehát nagyjából egy ezresen belül vagyunk. „Én azt mondanám, hogy

több az előnye, ha valaki marad a régi rendszámnál: például nem kell átíratni az autópályamatricát, nem kell átregisztrálni csomó helyen, mint a parkolóapplikációban,

ahol már be van ez a rendszám rögzítve. De ha új rendszámot kérünk, akkor kicsit gyorsabb az ügyintézés, mert akkor elég egyszer elmennünk az okmányirodába, és kapunk egy új rendszámot, leadjuk a régit és kész” – tette hozzá

„Nagyon sokak fejében él egy olyan téves kép, hogy rengeteg kedvezmény kapcsolódott a zöld rendszámhoz. Talán a legismertebb az ingyenes parkolás – de itt azért kicsit pontosítanék, mert aki nem villanyautós, az talán nem tudja, hogy ilyen, hogy

ingyenes parkolás zöld rendszámmal országosan sohasem létezett.

Voltak, illetve van még nagyjából egy tucat város, ahol lehet ingyen parkolni zöld rendszámmal – tehát akinek a kocsijáról lekerül ez a zöld rendszám, ezt veszíti el leghamarabb. De például Budapesten, a legnagyobb településen január 1-től már eleve senki nem parkolhat ingyen zöld rendszámmal sem” – magyarázta.

A másik, ami eltűnt kedvezményként, az nem közvetlenül a zöld rendszámhoz kapcsolódott, hanem különböző adókedvezmények léteztek környezetvédelmi kategóriákhoz besorolva. Ezek már vagy megszűntek, vagy idén december 31-ig megszűnnek – tehát a gépjárműadó, a cégautóadó, a regisztrációs adó alóli kedvezmény, átírási illeték – ezek mind-mind vagy már megszűntek, vagy pedig megszűnnek az év végéig – tette hozzá.

Novembertől zöld rendszámmal csak a tisztán elektromos autók maradnak, tehát azok, amelyekben egyáltalán nincsen belső égésű mód.

„A statisztikákban az a nagyon szép, hogy ha az ember több adatbázisból lekérdezi, mindig mást kap – tette hozzá a szakújságíró. – Mi azt láttuk a BM adataiból, hogy amíg meg nem szüntették a zöld rendszámok kiadását a plug-in hibridekre, tehát 2024 szeptemberéig, nagyjából közel 45 ezer ilyen rendszámot adtak ki. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi autó is volt, mert nyilván sok rendszámot közben kivontak a forgalomból. Most azt tudjuk mondani, miután megkérdeztük a BM-et, hogy

még 36 ezer autónak kell november 30-ig rendszámot cserélnie.

A csak tisztán elektromos autókból több mint százezer zöld rendszám van már kint, és ezeknek marad is a zöld rendszám. és ez a szám növekedni is fog. Egyelőre a zöld rendszám megszüntetésére a tisztán elektromos autók esetében nem volt szó – mondta az InfoRádióban Biró Balázs, a villanyautósok.hu újságírója.

Az interjút Kalapos Mihály készítette.