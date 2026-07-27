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Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtóhivatal pool/Mihail Mecel

Vlagyimir Putyin minket is említve megdöbbentőt mondott Nyugat-Ukrajna jövőjéről

Infostart / MTI

„Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti (...) a nyugati területeket. Amelyek korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak” – fogalmazott Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Folyamatban van Oroszország első legénység nélküli hadihajójának kifejlesztése - jelentette ki Alekszandr Moiszejev, az orosz haditengerészet főparancsnoka a Zvezda katonai televízió által vasárnap sugárzott interjújában.

A főparancsnok az orosz hadiflotta napja alkalmából nyilatkozott. Az ünnepen Szentpéterváron Vlagyimir Putyin orosz elnök tengerészeket tüntetett ki. A flottaparancsnokokkal megtartott tanácskozásán azt hangoztatta, hogy a haditengerészet kulcsfontosságú szerepet játszik az ukrajnai „"különleges hadművelet” céljainak elérésében.

Putyin, aki megbeszélést folytatott a haditengerészet több, kitüntetett tisztjével kijelentette:

„Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti (...) a nyugati területeket. Amelyek korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak. Előbb vagy utóbb, nem holnap, talán nem holnapután – egy, két, tíz, tizenöt (év) múlva –, de történelmi értelemben minden a helyére kerül”

– fogalmazott.

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