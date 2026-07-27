A különös „vízköd” miatt halhatott meg a Balatonon a kajakos

A Balaton egy pillanat alatt életveszélyessé válhat: ez most megint kiderült, egy tragikus kajakosbaleset ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen gyorsan válhat életveszélyessé a tó egy heves nyári vihar idején. A férfi a déli és az északi part között evezett, amikor már másodfokú viharjelzés volt érvényben. Kajakját később megtalálták, azonban ő nem volt a fedélzeten, a mentőmellénye pedig nem volt rajta. A vízköd nevű jelenség is hozzájárulhatott a tragédiához – írja a sonline.hu.

Mi az a vízköd?

A vízköd nem a hagyományos értelemben vett köd. Erős szélben a hullámok tetejéről leszakadó apró vízcseppek sűrű permetet alkotnak a vízfelszín felett. Ez a néhány tíz centimétertől akár egy méter magasságig is terjedhető réteg jelentősen rontja a látási viszonyokat, miközben a levegő is telítődik vízcseppekkel. A vízimentők szerint

ilyen körülmények között nemcsak a tájékozódás válik rendkívül nehézzé, hanem a légzés is.

Ha valaki a hullámok között próbál a felszínen maradni, könnyen előfordulhat, hogy a levegő helyett vízpermetet lélegez be, ami köhögési rohamot, pánikot és akár fulladást is okozhat. A szakemberek hangsúlyozzák: egy erős balatoni viharban nem feltétlenül az elsüllyedés jelenti a legnagyobb veszélyt. A hullámzás, a hideg víz, a szél és a vízköd együttesen percek alatt olyan helyzetet teremthet, amelyből még gyakorlott sportolók számára is nehéz kikerülni.