ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.77
usd:
315.43
bux:
143471.05
2026. július 27. hétfő Liliána, Olga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapitányság siófoki rendõrõrsének rendõrei járõrszolgálat közben Siófok közelében 2020. augusztus 12-én. A Balaton Európa legbiztonságosabb tava, mondta Horváth László ezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapitányság vezetõje két nappal korábban. Hozzátette, hogy idén 140 esetben riasztották már a vízirendõröket a Balatonon, és 310 sikeres életmentésen vannak túl. Idén az átlagosnál kevesebb, öt halálos tragédia történt a tónál, de az eseteket nem jogsértések, hanem rosszullét, ájulás okozta.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

A különös „vízköd” miatt halhatott meg a Balatonon a kajakos

Infostart

A szakemberek szerint a vízköd nevű jelenség is hozzájárulhatott a tragédiához, amikor egy 34 éves kajakos a Balatonon tűnt el, majd napokkal később holtan találták meg.

A Balaton egy pillanat alatt életveszélyessé válhat: ez most megint kiderült, egy tragikus kajakosbaleset ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen gyorsan válhat életveszélyessé a tó egy heves nyári vihar idején. A férfi a déli és az északi part között evezett, amikor már másodfokú viharjelzés volt érvényben. Kajakját később megtalálták, azonban ő nem volt a fedélzeten, a mentőmellénye pedig nem volt rajta. A vízköd nevű jelenség is hozzájárulhatott a tragédiához – írja a sonline.hu.

Mi az a vízköd?

A vízköd nem a hagyományos értelemben vett köd. Erős szélben a hullámok tetejéről leszakadó apró vízcseppek sűrű permetet alkotnak a vízfelszín felett. Ez a néhány tíz centimétertől akár egy méter magasságig is terjedhető réteg jelentősen rontja a látási viszonyokat, miközben a levegő is telítődik vízcseppekkel. A vízimentők szerint

ilyen körülmények között nemcsak a tájékozódás válik rendkívül nehézzé, hanem a légzés is.

Ha valaki a hullámok között próbál a felszínen maradni, könnyen előfordulhat, hogy a levegő helyett vízpermetet lélegez be, ami köhögési rohamot, pánikot és akár fulladást is okozhat. A szakemberek hangsúlyozzák: egy erős balatoni viharban nem feltétlenül az elsüllyedés jelenti a legnagyobb veszélyt. A hullámzás, a hideg víz, a szél és a vízköd együttesen percek alatt olyan helyzetet teremthet, amelyből még gyakorlott sportolók számára is nehéz kikerülni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A különös „vízköd” miatt halhatott meg a Balatonon a kajakos

balaton

tragédia

vízköd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lando Norris nyerte a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Lando Norris nyerte a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Norris csapattársa, Oscar Piastri váltóhiba miatt néhány körrel a befutó előtt a második helyről esett ki. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen. A vb-pontversenyt vezető Kimi Antonelli lett a harmadik, és 50 pontra növelte előnyét a pontversenyben.
 

Így még nem hallotta a Himnuszt: hátborzongató pillanat a Hungaroringen a rajt előtt – videó

Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról

Hungaroring: már a Forma–2-esek is befutottak, jön a Forma–1-es Magyar Nagydíj

Magyar Nagydíj: már véget is ért egy verseny a Hungaroringen

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás

Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás

A Tisza Párt frakciója Sonnevend Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére, a parlament pedig már hétfőn megválaszthatja a testület új tagját. Három településen tartottak ma időközi önkormányzati választást: Bárdudvarnokon és Bakócán polgármestert és képviselőket választottak, Békéscsabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaztak. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, ezt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. Megújul a Népliget és a Planetárium. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány döntéseivel vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter

Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter

A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 100 százalékos, illetve 70 százalékos mértékű kamattámogatást hirdetett Bóna Szabolcs

BBC
Business Sport Travel Science
Macron calls crisis meeting as wildfires threaten Bordeaux and heatwave looms

Macron calls crisis meeting as wildfires threaten Bordeaux and heatwave looms

Blazes are about 15km from Bordeaux, but the city's mayor says there are no plans to evacuate.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 27. 05:00
Itt a hőség, de furcsán megtorpan az időjárás – kiderült, hogy mikor
2026. július 27. 04:30
Magyar Péter váratlanul összefutott egy hobbifotósnak álcázott hírességgel – fotó
×
×