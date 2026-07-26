Csak egy páratlan számot húztak a lottón

Az iráni Forradalmi Gárdához köthető Tasznim hírügynökség vasárnapi beszámolója szerint felrobbant egy tankerhajó a Hormuzi-szorosban, miután vízi aknára futott. A jelentés szerint a hajó azt követően ütközött az aknának, hogy letért az Irán által kijelölt útvonalról a stratégiai jelentőségű tengerszorosban - írta meg az izraeli The Jerusalem Post.