Csak egy páratlan számot húztak a lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 30. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 3 (három)
- 4 (négy)
- 18 (tizennyolc)
- 20 (húsz)
- 22 (huszonkettő)
- 36 (harminchat)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 515 955 forint;
- 4 találatos szelvény 1026 darab, nyereményük egyenként 9555 forint;
- 3 találatos szelvény 18 491 darab, nyereményük egyenként 3225 forint.
A következő húzáson 630 millió forint lesz a főnyeremény.