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Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idők harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Csak egy páratlan számot húztak a lottón

Infostart / MTI

Nem volt telitalálatos a hatos lottón.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 30. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 3 (három)
  • 4 (négy)
  • 18 (tizennyolc)
  • 20 (húsz)
  • 22 (huszonkettő)
  • 36 (harminchat)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 515 955 forint;
  • 4 találatos szelvény 1026 darab, nyereményük egyenként 9555 forint;
  • 3 találatos szelvény 18 491 darab, nyereményük egyenként 3225 forint.

A következő húzáson 630 millió forint lesz a főnyeremény.

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