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Kovácsréti Márk, a Vasas (b) és Daniel Stefulj, az ETO játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 1. fordulójában játszott Vasas FC - ETO FC mérkõzésen az Illovszky Rudolf Stadionban 2026. július 26-án.
Nyitókép: Purger Tamás

Nem tudott győzni a bajnok az NB I első fordulójában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A bajnoki címvédő ETO FC több mint egy órán keresztül emberelőnyben futballozva 2-2-es döntetlent játszott az élvonalba három év után visszatérő Vasas otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójában vasárnap.

A Vasas 2023 áprilisában nyert legutóbb mérkőzést az NB I-ben, és 1170 nap után szerzett gólt az élvonalban. A győriek az elmúlt 16 évben csak egyszer győzték le idegenben a Vasast, még a másodosztályban 2019 februárjában.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

  • Vasas FC–ETO FC Győr 2-2 (0-0)
  • Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC 1-1 (0-0)
  • Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 2-1 (0-1)
  • Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC vasárnap 18.00
  • Paksi FC–Ferencvárosi TC vasárnap 20.00
  • MTK Budapest–ZTE FC hétfő 19.30

Bár a címvédő zöld-fehérek három csatárral kezdtek, az első fél órában ez helyzetekben nem mutatkozott meg. A jobb szélen Schön Szabolcs, míg középen Viktor Djukanovic agilisan futballozott ugyan, de a magyar válogatott támadó és a montenegrói légiós sem jutott közel a hazaiak kapujáig. Sőt az első lehetőség az angyalföldiek előtt adódott, de Koszta Márk közeli lövésénél Samuel Petrás védett bravúrral. Aztán a 29. perc elején emberelőnybe kerültek a győriek, mert Hej Viktor gólhelyzetben szabálytalankodott Zeljko Gavriccsal.

A kiállítás ellenére a Vasas támadásai rendre veszélyt jelentettek az ellenfél kapujára, Koszta és Urblík József távoli lövései pedig éppen csak célt tévesztettek. A létszámhátrány egyáltalán nem érződött a Vasas játékán, ahogyan a Győrén sem az emberelőny. A bajnok tetszetősen passzolgatott a középpályán, de visszafogottan futballozott, s csak a 42. percben került közel a vezetés megszerzéséhez. Claudiu Bumba emelt a tizenhatos vonalától, a labda a lécről oldalra pattant, éppen Djukanovic elé, akinek közeli ismétlésénél az első NB I-es mérkőzésén pályára lépő Engedi Márk bravúrral védett.

A második félidő elején a bajnok magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, és az 57. percben büntetőből megszerezte a vezetést. Iyinbor Patrick rúgta bokán Umathum Ádámot a tizenhatoson belül, a megítélt tizenegyest pedig Gavric értékesítette - jobbal a bal alsó sarokba lőtt.

Sokáig azonban nem örülhettek a vendégek, mert Urblík ritkán látható bombagóllal egyenlített a 71. percben. A piros-kékek csapatkapitánya 30 méterről lőtt jobbal, a labda a bal felső saroknál a lécről vágódott a gólvonal mögé.

A hajrában az ETO veszélyes ellentámadásokat vezetett, s bár Djukanovic lövésénél a vetődő Engedi és a léc együttesen még mentett, a 80. percben Huszár Marcell újra előnyhöz juttatta a címvédőt. A csereként beállt csatár hat méterről emelt a kapu bal oldalába.

A több mint egy órán keresztül emberhátrányban játszó Vasas azonban újra nekigyűrkőzött, és a 89. percben másodszor is egyenlített. Urblík jobb oldali szögletét követően Csóka Dániel fejelt öt méterről a kapu közepébe. Mivel a hatperces hosszabbítás végén Szép Márton két méterről a lécre bombázta a labdát, a győrieknek meg kellett elégedniük az egy ponttal.

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