Lelőtték Berlinben az iszlamista terroristát

A tájékoztatás szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal. A berlini rendőrség X-en tett bejegyzése szerint az elkövető egy szúró fegyverrel támadt a rendvédelmi szervekre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt - tették hozzá.

A szombat éjszakai iszlamista terrortámadásnak minősített gázolás és késes támadás ügyében a nyomozást a német szövetségi ügyészség vette át a karlsruhe-i székhelyű hatóság közlése szerint.

Az Iszlám Állam támogatója volt a berlini Pride-on elkövetett gázolásos támadás gyanúsítottja. A szombat esti merényletben egy ember meghalt, a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan, amikor a Pride-ot ünneplő tömegbe hajtott egy merénylő egy kisbusszal, A hatóságok szerint a merénylő ezután elmenekült és bozótvágó késsel többeket megszúrt.

A férfi után egész vasárnap tartott a hajtóvadászat. A rendőrség közzétette az Abdul B. néven azonosított gyanúsított fényképét, és a nyilvánosság segítségét kérte a kézre kerítéséhez. A német állampolgárságú Abdul B. 2025-ben próbált meg csatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették. Onnan visszaküldték Németországba, ahol 2026-ban elítélték "az állam biztonságát fenyegető súlyos erőszakcselekmény előkészítéséért".