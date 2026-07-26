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Rendõrök egy kisbusz roncsa mellett a berlini Tiergarten parkban 2026. július 26-án, miután az elõzõ éjjel egy férfi egy fehér kisbusszal hajtott a tömegbe a Pride felvonuláson. A támadó a jármûvel többeket elgázolt, egy nõ a helyszínen életét vesztette. A rendõrség közlése szerint egy 21 éves, iszlamista körökbõl ismert férfit köröznek.
Nyitókép: Fadi Yousef

Lelőtték Berlinben az iszlamista terroristát

Infostart / MTI

Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét – erősítette meg vasárnap este a berlini szenátus belügyi hivatala a korábbi sajtójelentéseket.

A tájékoztatás szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal. A berlini rendőrség X-en tett bejegyzése szerint az elkövető egy szúró fegyverrel támadt a rendvédelmi szervekre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt - tették hozzá.

A szombat éjszakai iszlamista terrortámadásnak minősített gázolás és késes támadás ügyében a nyomozást a német szövetségi ügyészség vette át a karlsruhe-i székhelyű hatóság közlése szerint.

Az Iszlám Állam támogatója volt a berlini Pride-on elkövetett gázolásos támadás gyanúsítottja. A szombat esti merényletben egy ember meghalt, a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan, amikor a Pride-ot ünneplő tömegbe hajtott egy merénylő egy kisbusszal, A hatóságok szerint a merénylő ezután elmenekült és bozótvágó késsel többeket megszúrt.

A férfi után egész vasárnap tartott a hajtóvadászat. A rendőrség közzétette az Abdul B. néven azonosított gyanúsított fényképét, és a nyilvánosság segítségét kérte a kézre kerítéséhez. A német állampolgárságú Abdul B. 2025-ben próbált meg csatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették. Onnan visszaküldték Németországba, ahol 2026-ban elítélték "az állam biztonságát fenyegető súlyos erőszakcselekmény előkészítéséért".

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Lelőtték a berlini terror támadás feltételezett elkövetőjét

Lelőtték a berlini terror támadás feltételezett elkövetőjét

Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét - erősítette meg vasárnap este a berlini szenátus belügyi hivatala a korábbi sajtójelentéseket.

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